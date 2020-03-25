知名投資者疫市賣樓　減持哪類物業？　回報有多少？

新冠肺炎肆虐，加上經濟前景未明，市場屢錄減價成交，個別業主甚至蝕過百萬元，如上水天巒銀主盤近日劈價沽售，10年蝕逾千萬元。另一方面，近期屢有知名投資者賣樓，而這些「聰明錢」的舉動，絕對值得市場留意。

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莎莎國際郭少明傳沽禮頓山 20年賺4,000萬

市場消息指，跑馬地禮頓山2座高層A室，實用面積1,240平方呎，連車位出售，原叫價6,000萬元，終減價400萬元，以5,600萬元沽出。據悉，單位原業主為莎莎國際（00178）主席郭少明，而他則於2000年以1,524.3萬元購入單位，持貨20年後易手，現帳面賺4,075.7萬元。

舖王鄧成波沽華景園 7年僅賺500萬

市場消息指，淺水灣華景園1座高層A室，實用面積2,482平方呎，早前連3車位，以9,280萬元沽出。據悉，單位由「舖王」鄧成波持有，而他則於2013年，以公司股權轉讓方式購入物業，作價8,780萬元。換言之，持貨7年，帳面僅賺約500萬元。

潘樂陶劈價15%賣浪琴園

此外，市場消息指，大潭浪琴園1座低層B室，實用面積1,077平方呎，原叫價2,400萬元，終減價350萬元，以2,050萬元易手，屬市價水平。據土地註冊處資料顯示，單位原業主為潘樂陶（POON LOK TO OTTO），姓名與律政司司長鄭若驊丈夫、安樂工程創辦人、董事總經理兼主席相同，料是同一人。雖然潘樂陶劈價一成半賣樓，惟仍獲利甚豐，皆因他早於2011年3月初，以1,600萬元購入單位，帳面賺約450萬元。

值得留意的是，上述出售的單位都以大單位為主，而且位於港島，加上屬早年購入，即使減價沽售，業主仍獲利甚豐。有行內人士透露，雖然近期屢有知名投資者賣樓，惟相信只屬個別情況，而且多數也是賺錢離場，部分投資者賣樓後，仍積極在港投資，物色其他投資機會。

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