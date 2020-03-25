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免費讀哈佛大學？190間國際院校開放線上遙距課程

科技 16:00 2020/03/25

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全球190間國際知名大學、國際院校在疫情期間提供超過600個線上遙距課程，重點是費用全免！

新冠肺炎疫情持續擴散，陸續有國家宣布「封關」，限制中國或香港旅客入境，有個別國家更暫停向香港居民簽發旅遊簽證，令不少旅客被迫取消行程。留在家中防疫百無聊賴，不妨藉機自修學習。全球190間國際知名大學、國際院校在疫情期間提供超過600個線上遙距課程，重點是費用全免！

【新冠肺炎】蘋果書藉App供免費小說及有聲書

由2018年開始，全球190間國際知名大學、國際院校參與Massive Open Online Courses（MOOCs）計劃，為有意進修人士提供免費網上課程及課堂教材。自學期間，可以選擇費用全免的網上「旁聽」，不過就只提供全部課堂的筆記及參考資料。課程種類包括計算機科學、語言、編程、數據科學、人文科學、社會科學、工程及藝術設計等，並透過國際非牟利教育組織「edX」中介找尋合適的免費大學課程。

MOOCs 提供的190間院校課程中，最為港人熟悉的就是美國哈佛大學（Harvard University）。其電腦科學系CS50提供多項網上遙距課程，包括遊戲開發、應用程式、Javascript網上程式編寫等。以「CS50's Introduction to Game Development」為例，它是Computer Science for Game Development學士課程下的其中一項，課程為期12個星期、每周上課6至9小時，以經典遊戲《Super Mario Bros》、《Flappy Bird》，以及《Legend of Zelda》等作為講解教材，一經報名即可免費「旁聽」，又或繳交證書費，經大學審核後取得相關學科證書。

CS50's Introduction to Game Development 課程為期12個星期、每周上課6至9小時，以經典遊戲《Super Mario Bros》、《Flappy Bird》，以及《Legend of Zelda》等作為講解教材。（官方網站截圖）

【新冠肺炎】英國利用手機數據　監察疫情期間人流動向

責任編輯：施雯雯

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