【新冠肺炎】疫情重創旅遊業　馬爾代夫收入急跌？

▲ 馬爾代夫出現多宗確診個案後，外界憂慮影響當地經濟收益。（捷旅Facebook 截圖）

新冠肺炎肆虐全球，各行業的收入受到重挫，尤以旅遊業的損失更為嚴峻。據《日本經濟新聞》報道，馬爾代夫出現多宗確診個案後，即時採取防控措施，將島上的度假屋變成隔離中心。

馬爾地夫旅遊部長Ali Waheed表示，現時確診個案均是外國人，包括旅客和外籍工人，而現時島上提供1,158間房及2,228張床，以用於處理新冠肺炎個案。提供房間的公司包括Fun Island、Holiday Island、Royal Island等。

馬爾代夫一直主要以旅遊業營生。據了解，馬爾地夫去年的高消費水平旅客創新高，達150萬人，本來在今年亦設下200萬人的目標。不過，今次疫情重創旅遊業，當地收入將有嚴重影響。有指，疫情不確定性太多，憂慮疫情對馬爾代夫的經濟影響，較2004年南亞海嘯嚴重。

亞洲開發銀行（ADB）預計，預料馬爾地夫的經濟將因此收縮5.5%，損失2.939億美元（約22億港元）。惠譽亞太地區主管Thomas Rookmaaker同時指出，馬爾地夫似乎無法避免出現嚴重衰退。旅遊業停頓令政府收入大減，當地的國際債務問題將更加嚴重。

責任編輯：馬意文