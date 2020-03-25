【東京奧運延期】交銀國際：市場過份聚焦今年疫情　建議逢低買入安踏

NIKE（美：NKE）最新公布的業績展現驚喜，股價大漲15%後，在港上市的體育用品股亦齊齊報捷，其中剛放榜的龍頭股安踏 （02020） 曾升近10%，高見59元。券商趁勢唱好安踏，其中交銀國際籲投資者「逢低買入安踏」，目標價77元。

交銀國際消費行業研究主管呂浩江發表報告，指在安踏近日的兩場業績後電話會議上，投資者提問「不成比例地」集中在新型冠狀病毒肺炎疫情對2020年盈利的衝擊，「顯示他們可能過分聚焦於2020年」。但他強調，疫情經常發生的可能性不高，目前所有負面影響應該只是一次性，更指去年可謂安踏業績「歷史上最好的其中一年」，銷售額增長41%、純利增長30%，無奈市場忽視了「這亮麗業績」。

相關文章：【全球大流行】NIKE上季表現勝預期 體育用品股滔搏升11%

該行預計，安踏今年盈利增速很大機會放緩至2%，但2021年及2022年將可分別增長48%和37%，長期增長仍然強勁。

呂浩江補充，安踏提供補貼和回購庫存的舉動，對分銷商起正面支持作用，有助把對供應鏈的損害降至最低，而非「給安踏的分銷商造成現金流緊張，從而導致大量門店關閉，影響明年的訂貨會訂單。」他相信，對安踏品牌組合有信心的投資者，將視調整為一個逢低吸納的機會。

相關文章：【5G手機】中興股價升近一成 將與日本營運商合作推5G智能手機

相關文章：外媒：人行「未來幾天」或減基準存款利率 助內銀盈利