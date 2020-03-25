里昂：信貸放寬及刺激經濟政策雙重利好　籲「增持」內房股

▲ 里昂預計，2020年內地商品房總銷售量按年下跌6.4%，意味市場對房地產的需求穩定。

內房股早前遭受拋售，券商中信里昂仍然看好內房股，認為新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐下，中央將致力扶持經濟回復健康狀況，內房股變相亦可受惠，預期60大內房企業將得益於信貸放寬及支持本地房地產的政策，而行業整合加快亦有助企業提高市場佔有率，因此予內房股「增持」評級。

流動性充裕加政策雙重利好

里昂指，傳統上當流動性充裕及政策利好下，內房股的股價會有正面回報，而且該行給予「買入」評級的內房股中，潛在股東回報約81%至153%。

雖然新冠肺炎仍是中國經濟的最大風險，但相信對內房市場的影響只屬短暫，基本預測是2020年商品房總銷售量按年下跌6.4%，意味市場對房地產的需求穩定。

地方政府料微調政策

寬鬆的貨幣政策，房地產調控放鬆及市場整合，均是內房上升周期的主要元素。儘管中央推出全國性房地產刺激政策的可能性不高，但相信地方政府會微調宏調政策，而全球流動性放寬足以引發潛在的房地產需求，預期60大內房企業可因此受惠。

現時內房企業仍相當注重資產出售及現金回流，故內房股會繼續買地以回補土地儲備，而每股資產淨值未必能即時反映新增土儲的價值。因此評估內房股時，可選擇合約銷售及核心盈利作評估方法。現時內房股估值較5年平均數低1.5個標準差，因此股價有很大的潛在上升空間，首選融創中國 （01918） 、合景泰富 （01813） 、中梁控股 （02772） 、佳兆業 （01638） 及中國海外宏洋 （00081） 。

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