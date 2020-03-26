【N號房事件】利用Telegram發布性虐待影片　嫌疑人將被起訴

即時通訊軟件Telegram伺服器設在海外，而且擁有加密信息應用，被視為高私隱度功能，所以亦擁有不少用戶，然而卻間接成為色情交易工具。南韓日前爆出Telegram「N號房」聊天群組事件，多個群組內上傳性虐待影片，聊群有達800多個，以及參與人數包括重複計算逾26萬付費觀看，隨即引起全球關注。

綜合韓媒報道，「N號房」是透過Telegram進行運作，不斷建立多個聊天室，並發布性虐待影片。據韓媒引述資料，事件發生於2018年，由被稱為「갓갓 (Got Got)」的人士負責管理，並分為「1號房」、「2號房」等8間聊天房。有關性虐待影片會放在「1號房」被預覽，如想再看更多，就會要求透過加密貨幣進行交易。

據指，隨房號愈高收費愈高，影片內容愈嚴重。然而，聊天群並不只有8個房，管理人會在上傳相關影片到「複製房」群內，以再次被共享。

在去年9月的時候， Got Got 消失後，自稱「博士」的趙主彬其後創辦類似的聊天群，被稱為「博士房」。其手法是假裝幫助有經濟問題的女性找工作，再威脅她們拍下各種裸露影片，並上傳至群組。其亦有相似分類方式，收取20萬至150萬韓元的加密貨幣房間，從中賺取數十億韓元。

被捕的趙主彬因威脅女性拍攝性虐待影片，並在Telegram上以加密貨幣銷售，將會被檢方起訴。當中包括《兒童青少年性保護法》、《性暴力特別法》等。是次案件中，確定有至少74名女子受害，最年幼受害人僅11歲。此外，當局亦拘捕124名涉事人士。有媒體估計，有多達30萬付費會員在這些聊天群。在去年9月，南韓警方逮捕一名化名「Watch Man」的聊天室運營者。