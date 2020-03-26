  • 25°C
香港時間 : 2020326日 (四) 17:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動
熱門關鍵字 : 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【N號房事件】利用Telegram發布性虐待影片　嫌疑人將被起訴

環球政經 17:25 2020/03/26

分享：

即時通訊軟件Telegram伺服器設在海外，而且擁有加密信息應用，被視為高私隱度功能，所以亦擁有不少用戶，然而卻間接成為色情交易工具。南韓日前爆出Telegram「N號房」聊天群組事件，多個群組內上傳性虐待影片，聊群有達800多個，以及參與人數包括重複計算逾26萬付費觀看，隨即引起全球關注。

綜合韓媒報道，「N號房」是透過Telegram進行運作，不斷建立多個聊天室，並發布性虐待影片。據韓媒引述資料，事件發生於2018年，由被稱為「갓갓 (Got Got)」的人士負責管理，並分為「1號房」、「2號房」等8間聊天房。有關性虐待影片會放在「1號房」被預覽，如想再看更多，就會要求透過加密貨幣進行交易。

據指，隨房號愈高收費愈高，影片內容愈嚴重。然而，聊天群並不只有8個房，管理人會在上傳相關影片到「複製房」群內，以再次被共享。

在去年9月的時候， Got Got 消失後，自稱「博士」的趙主彬其後創辦類似的聊天群，被稱為「博士房」。其手法是假裝幫助有經濟問題的女性找工作，再威脅她們拍下各種裸露影片，並上傳至群組。其亦有相似分類方式，收取20萬至150萬韓元的加密貨幣房間，從中賺取數十億韓元。

被捕的趙主彬因威脅女性拍攝性虐待影片，並在Telegram上以加密貨幣銷售，將會被檢方起訴。當中包括《兒童青少年性保護法》、《性暴力特別法》等。是次案件中，確定有至少74名女子受害，最年幼受害人僅11歲。此外，當局亦拘捕124名涉事人士。有媒體估計，有多達30萬付費會員在這些聊天群。在去年9月，南韓警方逮捕一名化名「Watch Man」的聊天室運營者。

經濟 軟件 虐待

上一篇文章

禁酒令公布後 蘇豪區依利近街地舖半價賣

下一篇文章

恒安去年多賺2.8％　業務未受疫情影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

嘉亨灣630萬易手　造價兩年新低
嘉亨灣630萬易手　造價兩年新低
【新冠肺炎】越南擬暫停大米出口　今年兩月曾輸出89.5萬噸大米
【新冠肺炎】越南擬暫停大米出口　今年兩月曾輸出89.5萬噸大米
【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時
【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時
【新冠肺炎】鑽石公主號清艙後　新冠病毒仍存活17天
【新冠肺炎】鑽石公主號清艙後　新冠病毒仍存活17天
霍建寧斥1,420萬元　增持30萬股長和
霍建寧斥1,420萬元　增持30萬股長和
【美股即時】無限量寬受惠股　狂升一成兼享15厘息
【美股即時】無限量寬受惠股　狂升一成兼享15厘息