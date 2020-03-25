  • 25°C
香港時間 : 2020325日 (三) 15:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲疫情】西班牙意大利死亡數字急增 疫情未放緩

環球社會熱點 15:19 2020/03/25

分享：

意大利與西班牙仍爲歐洲新冠肺炎疫情重災區。意大利再增逾700人死亡，西班牙疫情亦急劇惡化，於一日内急增逾500人死亡。

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，意大利與西班牙仍爲歐洲疫情重災區。意大利再增逾700人死亡，確診數字更升至接近7萬宗，政府官員更預計實際確診數字可能為目前的10倍。西班牙疫情亦急劇惡化，於一日内急增逾500人死亡，更增至近4萬人確診。

全球確診再加速突破40萬 美國速度超意大利

美國參眾議員提案譴責中國 促其為疫情賠償

路透社報道，意大利周二（24日）再增743名新冠肺炎患者死亡，在不夠一個月内已增至6820人死。另外，意大利周二增至69176人確診。但意大利民防局局長博雷利（Angelo Borrelli）表示，意大利只對重症者進行檢測，實際感染人數或為目前10倍，達70萬人。

因應疫情加劇，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）宣布將違反外出禁令的罰款，由206歐元（約1,730港元）增至最高3,000歐元（約2.5萬港元），以加強阻嚇力。

【歐洲疫情】瑞典環保少女通貝里疑染病 曾見歐盟議員

【美國疫情】蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

英國《衛報》報道，西班牙周二累計增至39673人確診新冠肺炎，其中西班牙的醫護人員佔逾13％。另外，西班牙再增514人死亡，累計增至近2700人死亡。

由於死亡人數急增，西班牙的殯儀館及火葬場亦不勝負荷，當地的溜冰場暫時改作停屍間，另外馬德里展覽中心亦改建成臨時隔離醫院。

西班牙政府亦表示，有超過5400名醫護人員確診，當局已安排將65萬個病毒檢測工具包，分發給前綫醫護人員、住宅及疫情最嚴重的地區。

【東京奧運】延至最遲明年夏天 史上首次延期

【美國疫情】特朗普：經濟蕭條大鑊過疫情 「會有很多人自殺」

責任編輯：鄭錦玲

西班牙周二累計增至39673人確診新冠肺炎，其中西班牙的醫護人員佔逾13％。（資料圖片）

相關文章

【俄羅斯疫情】普京戴防毒面具 親訪確診患者
今日
【俄羅斯疫情】普京戴防毒面具 親訪確診患者
美國參眾議員提案譴責中國 促其為疫情賠償
今日
美國參眾議員提案譴責中國 促其為疫情賠償
全球確診再加速突破40萬 美國速度超意大利
今日
全球確診再加速突破40萬 美國速度超意大利
【美國疫情】牧師違令辦數百人禮拜 遭聯署要求起訴
今日
【美國疫情】牧師違令辦數百人禮拜 遭聯署要求起訴
【歐洲疫情】瑞典環保少女通貝里疑染病 曾見歐盟議員
今日
【歐洲疫情】瑞典環保少女通貝里疑染病 曾見歐盟議員
傳染病 疫情 孔特 馬德里 歐洲 意大利 西班牙 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

美國參眾議員提案譴責中國 促其為疫情賠償

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半
【美國疫情分佈圖】增速超意大利 5.5萬確診紐約佔半
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間15:00）
【歐洲疫情分佈圖】西班牙4000醫護確診 英國封城3周
【歐洲疫情分佈圖】西班牙4000醫護確診 英國封城3周
【意大利疫情】已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰
【意大利疫情】已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰