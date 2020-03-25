【歐洲疫情】西班牙意大利死亡數字急增 疫情未放緩

▲ 意大利與西班牙仍爲歐洲新冠肺炎疫情重災區。意大利再增逾700人死亡，西班牙疫情亦急劇惡化，於一日内急增逾500人死亡。

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，意大利與西班牙仍爲歐洲疫情重災區。意大利再增逾700人死亡，確診數字更升至接近7萬宗，政府官員更預計實際確診數字可能為目前的10倍。西班牙疫情亦急劇惡化，於一日内急增逾500人死亡，更增至近4萬人確診。

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路透社報道，意大利周二（24日）再增743名新冠肺炎患者死亡，在不夠一個月内已增至6820人死。另外，意大利周二增至69176人確診。但意大利民防局局長博雷利（Angelo Borrelli）表示，意大利只對重症者進行檢測，實際感染人數或為目前10倍，達70萬人。

因應疫情加劇，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）宣布將違反外出禁令的罰款，由206歐元（約1,730港元）增至最高3,000歐元（約2.5萬港元），以加強阻嚇力。

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英國《衛報》報道，西班牙周二累計增至39673人確診新冠肺炎，其中西班牙的醫護人員佔逾13％。另外，西班牙再增514人死亡，累計增至近2700人死亡。

由於死亡人數急增，西班牙的殯儀館及火葬場亦不勝負荷，當地的溜冰場暫時改作停屍間，另外馬德里展覽中心亦改建成臨時隔離醫院。

西班牙政府亦表示，有超過5400名醫護人員確診，當局已安排將65萬個病毒檢測工具包，分發給前綫醫護人員、住宅及疫情最嚴重的地區。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 西班牙周二累計增至39673人確診新冠肺炎，其中西班牙的醫護人員佔逾13％。（資料圖片）