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【俄羅斯疫情】普京戴防毒面具 親訪確診患者

環球社會熱點 15:27 2020/03/25

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）親身在莫斯科一家醫院探訪確診患者，不過，他慣常的襯衫則換上了生化防護衣，臉上更戴上防毒面具。

俄羅斯總統普京周二（24日）在醫院工作人員的安排下，穿著黃色的生化防護衣，戴上防毒面具，加上一雙防護靴和醫用手套。在莫斯科科蒙納爾卡鎮地區的醫院拜訪新冠肺炎患者。

普京陪同醫院主任醫師普羅佐科（Denis Protsenko）參觀醫院。普京稱，他對普羅佐科工作進展感到滿意，並對醫院的工作人員表示感謝。他指醫院組織良好，工作人員們知道該怎麼做，和擁有所需的設備。

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普羅岑科向普京表示，面臨新型冠狀病毒肺炎，俄羅斯有兩種可能情況出現，可能是像亞洲，在大爆發後很快消退，又或者像意大利一樣持續爆發。

他稱，作為一名醫生，對他而言最重要的是要準備面對像意大利的情況。如果俄羅斯爆發遵循中國的情況，相信可以在四月或五月結束，那麼醫務人員會更加快樂。

截至本周末，估計將在莫斯科進行1.3萬次新冠病毒測試。莫斯科將在未來三到四個星期內為冠狀病毒患者提供5千張床位。截至3月24日，俄羅斯累計出現495例確診病例，暫時未有死亡個案。

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責任編輯：曾子龍
 

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