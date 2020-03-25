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【全球大流行】NIKE上季表現勝預期 體育用品股滔搏升11%

金融經濟 15:15 2020/03/25

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NIKE第三季淨利潤按年跌降23%至8.47億美元。

NIKE（美：NKE）公布截至今年2月底止第三季，收入按年增5%至101億美元，淨利潤按年跌降23%至8.47億美元。NIKE表示，內地的綫上銷售增30%，惟實體店的零售銷售因暫時停業而受影響。內地目前已有近80%的門店恢復營運，惟由3月16日起，日本和韓國的NIKE自營店停業，以配合防止疫情蔓延。

雖然東京奧運因新冠肺炎拖累延期一年，NIKE季度表現仍勝市場預期，消息刺激體育用品股今日全綫上揚，NIKE在內地最大的代理商滔搏 （06110） 升11%，李寧 （02331） 及安踏 （02020） 升約7%，中動向 （03818） 升逾6%，特步 （01368） 升近6%，361度 （01361） 升逾2%。NIKE的代工生產商申洲國際 （02313） 亦表現強勁，股價升1成。

NIKE第三季內地收入跌4%

NIKE表示，撇除滙率影響，季內內地收入跌4%，公司解釋，季內首兩個月收入仍有雙位數增長，但1月底開始被疫情影響所扺銷。NIKE又指，2月迎來疫情高峰期時，內地約75%的店舖暫時停業，其他則減少營業時間。

受疫情影響，季內毛利率按年減少80個點子至44.3%，主因利潤最高的大中華地區銷售額下降，滙率變動及關稅增加。

疫情在海外地區仍然嚴峻，東京奧運正式宣布要延期一年，相信必定為體育用品商帶來損失，其板塊未來或會有壓力。

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香港股票 經濟 疫情 李寧（02331） 申洲國際（02313） 361度（01361） 滔搏（06110） 體育用品股 東京 日本

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