【小米口罩】小米新增口罩專利　達KN95標準能否防疫？

▲ 在小米官方網站上，本身亦有出售防霧霾口罩。

內地傳媒報道，小米 （01810） 旗下北京小米移動軟件有限公司新增一項口罩專利授權，該專利申請日期為2019年5月22日，授權日期為2020年3月17日。該專利主要是通過特殊設計使得口罩更加的貼合面部，提升口罩的氣密性。較早前，小米旗下的智米科技亦推出了一款「智米輕呼吸防霾口罩」，主打具備KN95過濾標準。

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小米移動軟件的口罩專利顯示，該技術能增加支撐骨架的立體形狀與面部形狀相適應，且塑性部在通過外力按壓時可以使得支撐骨架的預設位置發生形變，因此，當用戶佩戴口罩時，可以通過按壓塑形部改變支撐骨架的形狀，從而使得口罩更加的貼合面部，有效提升了口罩的氣密性。

KN95 屬內地標準 與N95相當

在內地，KN95和N95口罩防護級別相當，只不過是遵循不同國家的測試標準。KN95口罩遵循的是中國標準，N95口罩遵循的是美國標準，二者對於非油性顆粒物（實驗用氯化鈉顆粒物）的防護效率皆不小於95%。

要注意的是KN95 口罩有分醫用及非醫用，主要分別是 醫用類型口罩外表面經過疏水處理，在對抗飛沫時有更大效用。根據小米官網，其「智米輕呼吸防霾口罩」末有標明屬醫用口罩，故應屬一般防護口罩類別。

不過，美國總統特朗普早前在電視講話中，呼籲建築公司提供N95口罩，稱相關工業用口罩同樣適用於醫護人員使用。

較早前，小米亦 向意大利政府捐贈了數萬個FFP3口罩，用以幫助該國緩解物資短缺問題。

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