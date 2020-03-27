美國超中國 全球確診2天突破50萬

上一篇文章
【封城禁令】多地商戶被迫關門 英國賠償最豪爽
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，增長速度愈來愈高。美國日增約1.8萬病例，確診數字超越中國下，全球新冠肺炎確診數字由40萬突破50萬，只用了2天。比此前一個10萬需時3天更短。
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（27日）上午，全球共有529,591宗新冠肺炎確診病例，23,970人死亡。
疫情確診人數在周四（26日）已突破50萬關，而突破40萬、30萬關僅僅分別發生在周二（24日）及上周六（21日），意味染病人數增加速度愈來愈高。
|新冠肺炎疫情全球確診人數增長
|關口
|突破日期
|增加10萬需時
|50萬
|3月26日
|2天
|40萬
|3月24日
|3天
|30萬
|3月21日
|4天
|20萬
|3月17日
|11天
|10萬
|3月6日
|67天
|資料來源：世衛組織、Johns Hopkins CSSE
世界衛生組織（WHO）上周末指出，確診人數增長速度正在加快，最初達到10萬需時67天，達到第2個10萬需時11天，到第3個10萬需時只要4天。
|全球確診人數最多國家
|美國
|約8.38萬
|中國
|約8.18萬
|意大利
|約8.06萬
|西班牙
|約5.78萬
|德國
|約4.39萬
|截至香港時間3月27日上午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
相比中國確診人數在早2月底已放緩至橫行，歐美疫情仍在加速大爆發，美國新增確診速度在本周已超越意大利，達到每天5位數地步。
|美國確診增速超越意大利
|日期
|美國
|意大利
|3月25日
|確診6.58萬
增1.21萬
|確診7.44萬
增0.52萬
|3月24日
|確診5.37萬
增0.99萬
|確診6.92萬
增0.53萬
|3月23日
|確診4.38萬
增1.05萬
|確診6.39萬
增0.48萬
|3月22日
|確診3.33萬
增0.78萬
|確診5.91萬
增0.55萬
|3月21日
|確診2.55萬
增0.64萬
|確診5.36萬
增0.66萬
|3月20日
|確診1.91萬
增0.54萬
|確診4.70萬
增0.60萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE