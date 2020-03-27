美國超中國 全球確診2天突破50萬

▲ 【新冠肺炎全球大流行】全球確診再加速突破50萬 2日添10萬 美國確診超越中國

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，增長速度愈來愈高。美國日增約1.8萬病例，確診數字超越中國下，全球新冠肺炎確診數字由40萬突破50萬，只用了2天。比此前一個10萬需時3天更短。

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周五（27日）上午，全球共有529,591宗新冠肺炎確診病例，23,970人死亡。

疫情確診人數在周四（26日）已突破50萬關，而突破40萬、30萬關僅僅分別發生在周二（24日）及上周六（21日），意味染病人數增加速度愈來愈高。

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▲ 新冠肺炎全球大流行，確診人數增長速度不斷增加

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新冠肺炎疫情全球確診人數增長 關口 突破日期 增加10萬需時 50萬 3月26日 2天 40萬 3月24日 3天 30萬 3月21日 4天 20萬 3月17日 11天 10萬 3月6日 67天 資料來源：世衛組織、Johns Hopkins CSSE

世界衛生組織（WHO）上周末指出，確診人數增長速度正在加快，最初達到10萬需時67天，達到第2個10萬需時11天，到第3個10萬需時只要4天。

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全球確診人數最多國家 美國 約8.38萬 中國 約8.18萬 意大利 約8.06萬 西班牙 約5.78萬 德國 約4.39萬 截至香港時間3月27日上午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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相比中國確診人數在早2月底已放緩至橫行，歐美疫情仍在加速大爆發，美國新增確診速度在本周已超越意大利，達到每天5位數地步。

▲ 美國疫情確診（紅線）增長速度已超越意大利（黃線）

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美國確診增速超越意大利 日期 美國 意大利 3月25日 確診6.58萬

增1.21萬 確診7.44萬

增0.52萬 3月24日 確診5.37萬

增0.99萬 確診6.92萬

增0.53萬 3月23日 確診4.38萬

增1.05萬 確診6.39萬

增0.48萬 3月22日 確診3.33萬

增0.78萬 確診5.91萬

增0.55萬 3月21日 確診2.55萬

增0.64萬 確診5.36萬

增0.66萬 3月20日 確診1.91萬

增0.54萬 確診4.70萬

增0.60萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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