▲ 【新冠肺炎全球大流行】全球確診突破60萬 美國佔逾10萬最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，增長速度再提高。美國新冠肺炎確診突破10萬大關下，全球病例在周六（28日）衝破60萬關口。全球新冠肺炎確診數字由50萬升至60萬，需時不到2天，每10萬增速逾來愈高。美國疫情現為全球最嚴重，新增確診速度達到每日約1.8萬宗。美國確診人數目前佔全球6分1，在各國中最多。

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（27日）下午4時半，全球共有601,478宗新冠肺炎確診病例，27,862人死亡。

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全球新冠肺炎疫情確診人數在周四（26日）突破50萬關，至今不到2天。

全球確診人數突破40萬、30萬關僅僅分別發生在周二（24日）及上周六（21日），反映染病人數增加速度愈來愈高。

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▲ 新冠肺炎全球大流行，確診人數增長速度不斷增加

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新冠肺炎疫情全球確診人數增長 關口 突破日期 增加10萬需時 60萬 3月28日 <2天 50萬 3月26日 2天 40萬 3月24日 3天 30萬 3月21日 4天 20萬 3月17日 11天 10萬 3月6日 67天 資料來源：世衛組織、Johns Hopkins CSSE

世界衛生組織（WHO）上周末指出，確診人數增長速度正在加快，最初達到10萬需時67天，達到第2個10萬需時11天，到第3個10萬需時只要4天。

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全球確診人數最多國家 美國 約10.48萬 意大利 約8.65萬 中國 約8.19萬 西班牙 約6.57萬 德國 約5.33萬 截至香港時間3月28日下午 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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相比中國確診人數在早2月底已放緩至橫行，歐美疫情仍在加速大爆發，美國新增確診速度在本周已超越意大利，達到每天5位數地步。

▲ 美國疫情確診（紅線）增長速度已超越意大利（黃線）

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美國確診增速超越意大利 日期 美國 意大利 3月27日

星期五 確診10.17萬

增1.79萬 確診8.65萬

增0.59萬 3月26日

星期四 確診8.38萬

增1.80萬 確診8.06萬

增0.62萬 3月25日

星期三 確診6.58萬

增1.21萬 確診7.44萬

增0.52萬 3月24日

星期二 確診5.37萬

增0.99萬 確診6.92萬

增0.53萬 3月23日

星期一 確診4.38萬

增1.05萬 確診6.39萬

增0.48萬 3月22日

星期日 確診3.33萬

增0.78萬 確診5.91萬

增0.55萬 3月21日

星期六 確診2.55萬

增0.64萬 確診5.36萬

增0.66萬 3月20日

星期五 確診1.91萬

增0.54萬 確診4.70萬

增0.60萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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