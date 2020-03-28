全球確診突破60萬 美國佔逾10萬最多

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月28日 時間18:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，增長速度再提高。美國新冠肺炎確診突破10萬大關下，全球病例在周六（28日）衝破60萬關口。全球新冠肺炎確診數字由50萬升至60萬，需時不到2天，每10萬增速逾來愈高。美國疫情現為全球最嚴重，新增確診速度達到每日約1.8萬宗。美國確診人數目前佔全球6分1，在各國中最多。
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（27日）下午4時半，全球共有601,478宗新冠肺炎確診病例，27,862人死亡。
全球新冠肺炎疫情確診人數在周四（26日）突破50萬關，至今不到2天。
全球確診人數突破40萬、30萬關僅僅分別發生在周二（24日）及上周六（21日），反映染病人數增加速度愈來愈高。
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|新冠肺炎疫情全球確診人數增長
|關口
|突破日期
|增加10萬需時
|60萬
|3月28日
|<2天
|50萬
|3月26日
|2天
|40萬
|3月24日
|3天
|30萬
|3月21日
|4天
|20萬
|3月17日
|11天
|10萬
|3月6日
|67天
|資料來源：世衛組織、Johns Hopkins CSSE
世界衛生組織（WHO）上周末指出，確診人數增長速度正在加快，最初達到10萬需時67天，達到第2個10萬需時11天，到第3個10萬需時只要4天。
|全球確診人數最多國家
|美國
|約10.48萬
|意大利
|約8.65萬
|中國
|約8.19萬
|西班牙
|約6.57萬
|德國
|約5.33萬
|截至香港時間3月28日下午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
相比中國確診人數在早2月底已放緩至橫行，歐美疫情仍在加速大爆發，美國新增確診速度在本周已超越意大利，達到每天5位數地步。
|美國確診增速超越意大利
|日期
|美國
|意大利
|3月27日
星期五
|確診10.17萬
增1.79萬
|確診8.65萬
增0.59萬
|3月26日
星期四
|確診8.38萬
增1.80萬
|確診8.06萬
增0.62萬
|3月25日
星期三
|確診6.58萬
增1.21萬
|確診7.44萬
增0.52萬
|3月24日
星期二
|確診5.37萬
增0.99萬
|確診6.92萬
增0.53萬
|3月23日
星期一
|確診4.38萬
增1.05萬
|確診6.39萬
增0.48萬
|3月22日
星期日
|確診3.33萬
增0.78萬
|確診5.91萬
增0.55萬
|3月21日
星期六
|確診2.55萬
增0.64萬
|確診5.36萬
增0.66萬
|3月20日
星期五
|確診1.91萬
增0.54萬
|確診4.70萬
增0.60萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE