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全球確診突破60萬 美國佔逾10萬最多

環球社會熱點 17:48 2020/03/28

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【新冠肺炎全球大流行】全球確診突破60萬 美國佔逾10萬最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，增長速度再提高。美國新冠肺炎確診突破10萬大關下，全球病例在周六（28日）衝破60萬關口。全球新冠肺炎確診數字由50萬升至60萬，需時不到2天，每10萬增速逾來愈高。美國疫情現為全球最嚴重，新增確診速度達到每日約1.8萬宗。美國確診人數目前佔全球6分1，在各國中最多。

【美國疫情分佈】確診破10萬拋離各國 25州禁足

【治療新冠肺炎】Bill Gates朱克伯格聯手打瘟疫

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周六（27日）下午4時半，全球共有601,478宗新冠肺炎確診病例，27,862人死亡。

【歐洲疫情分佈】意大利「日失一村人」死亡逼1萬

【日本疫情分佈】日增百人確診 東京周末禁足死城

全球新冠肺炎疫情確診人數在周四（26日）突破50萬關，至今不到2天。

全球確診人數突破40萬、30萬關僅僅分別發生在周二（24日）及上周六（21日），反映染病人數增加速度愈來愈高。

美國專家：醫療系統最快2周後崩潰

紐約凍櫃車成停屍間 日增過百死

新冠肺炎全球大流行，確診人數增長速度不斷增加

【美國禁足】Bill Gates：不能逐州來 須全國封城6周

Bill Gates：美國燒錢軍演 卻無防備疫情

新冠肺炎疫情全球確診人數增長
關口 突破日期 增加10萬需時
60萬 3月28日 <2天
50萬 3月26日 2天
40萬 3月24日 3天
30萬 3月21日 4天
20萬 3月17日 11天
10萬 3月6日 67天
資料來源：世衛組織、Johns Hopkins CSSE

世界衛生組織（WHO）上周末指出，確診人數增長速度正在加快，最初達到10萬需時67天，達到第2個10萬需時11天，到第3個10萬需時只要4天。

紐約「慘過伊波拉」保護裝備不足

垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

全球確診人數最多國家
美國 約10.48萬
意大利 約8.65萬
中國 約8.19萬
西班牙 約6.57萬
德國 約5.33萬
截至香港時間3月28日下午
資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利女護士確診後輕生 憂傳染他人

意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰

相比中國確診人數在早2月底已放緩至橫行，歐美疫情仍在加速大爆發，美國新增確診速度在本周已超越意大利，達到每天5位數地步。

美國疫情確診（紅線）增長速度已超越意大利（黃線）

美國恐爆第二波疫情 或成季節疾病

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

美國確診增速超越意大利
日期 美國 意大利
3月27日
星期五		 確診10.17萬
增1.79萬		 確診8.65萬
增0.59萬
3月26日
星期四		 確診8.38萬
增1.80萬		 確診8.06萬
增0.62萬
3月25日
星期三		 確診6.58萬
增1.21萬		 確診7.44萬
增0.52萬
3月24日
星期二		 確診5.37萬
增0.99萬		 確診6.92萬
增0.53萬
3月23日
星期一		 確診4.38萬
增1.05萬		 確診6.39萬
增0.48萬
3月22日
星期日		 確診3.33萬
增0.78萬		 確診5.91萬
增0.55萬
3月21日
星期六		 確診2.55萬
增0.64萬		 確診5.36萬
增0.66萬
3月20日
星期五		 確診1.91萬
增0.54萬		 確診4.70萬
增0.60萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享） 

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疫情 傳染病 新冠肺炎 冠狀病毒 全球大流行 美國 意大利 肺炎 武漢肺炎

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