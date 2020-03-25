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全球確診再加速突破40萬 美國速度超意大利

環球社會熱點 14:46 2020/03/25

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【新冠肺炎全球大流行】全球確診再加速突破40萬 3日添10萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，全球新冠肺炎確診數字突破40萬，近1.9萬人死亡。全球確診增長速度繼續提高，最新一個10萬增長只用了3天，比此前一個10萬需時4天更短。美國目前更成為全球疫情重災區，美國疫情確診增速超過意大利，總數隨時在數天之內就會趕上。

美國紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

【美國疫情分佈】增速超意大利 5.5萬確診

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（25日）中午，全球共有422,915宗新冠肺炎確診病例，18,915人死亡。

疫情確診人數在周二（24日）已突破40萬關，而突破30萬關僅僅發生在上周六（21日），意味染病人數增加速度愈來愈高。

蘋果擬重開門市 預示歐美疫情見頂？

「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

新冠肺炎全球大流行，確診人數增長速度不斷增加

哈佛大學校長夫婦確診 感染途徑未明

瑞典環保少女通貝里疑染病 曾見歐盟議員

新冠肺炎疫情全球確診人數增長
關口 突破日期 增加10萬需時
40萬 3月24日 3天
30萬 3月21日 4天
20萬 3月17日 11天
10萬 3月6日 67天
資料來源：世衛組織、Johns Hopkins CSSE

世界衛生組織（WHO）上周末指出，確診人數增長速度正在加快，最初達到10萬需時67天，達到第2個10萬需時11天，到第3個10萬需時只要4天。

【日本疫情分佈】創單日紀錄 東京確診超北海道

東京奧運延至最遲明年夏天 史上首次延期

全球確診人數最多國家
中國 約8.16萬
意大利 約6.92萬
美國 約5.52萬
西班牙 約4.21萬
德國 約3.30萬
截至香港時間3月25日中午
資料來源：Johns Hopkins CSSE

相比中國確診人數在早2月底已放緩至橫行，歐美疫情亦在加速大爆發，美國新增確診速度在本周已超越意大利，達到每天5位數地步。

美國疫情確診（紅線）增長速度已超越意大利（黃線）

意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰

意大利神父讓呼吸機予年輕患者 數日後不治

美國確診增速超越意大利
日期 美國 意大利
3月24日 確診5.37萬
增0.99萬		 確診6.92萬
增0.53萬
3月23日 確診4.38萬
增1.05萬		 確診6.39萬
增0.48萬
3月22日 確診3.33萬
增0.78萬		 確診5.91萬
增0.55萬
3月21日 確診2.55萬
增0.64萬		 確診5.36萬
增0.66萬
3月20日 確診1.91萬
增0.54萬		 確診4.70萬
增0.60萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

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