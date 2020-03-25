全球確診再加速突破40萬 美國速度超意大利

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間15:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，全球新冠肺炎確診數字突破40萬，近1.9萬人死亡。全球確診增長速度繼續提高，最新一個10萬增長只用了3天，比此前一個10萬需時4天更短。美國目前更成為全球疫情重災區，美國疫情確診增速超過意大利，總數隨時在數天之內就會趕上。
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至香港時間周三（25日）中午，全球共有422,915宗新冠肺炎確診病例，18,915人死亡。
疫情確診人數在周二（24日）已突破40萬關，而突破30萬關僅僅發生在上周六（21日），意味染病人數增加速度愈來愈高。
|新冠肺炎疫情全球確診人數增長
|關口
|突破日期
|增加10萬需時
|40萬
|3月24日
|3天
|30萬
|3月21日
|4天
|20萬
|3月17日
|11天
|10萬
|3月6日
|67天
|資料來源：世衛組織、Johns Hopkins CSSE
世界衛生組織（WHO）上周末指出，確診人數增長速度正在加快，最初達到10萬需時67天，達到第2個10萬需時11天，到第3個10萬需時只要4天。
|全球確診人數最多國家
|中國
|約8.16萬
|意大利
|約6.92萬
|美國
|約5.52萬
|西班牙
|約4.21萬
|德國
|約3.30萬
|截至香港時間3月25日中午
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
相比中國確診人數在早2月底已放緩至橫行，歐美疫情亦在加速大爆發，美國新增確診速度在本周已超越意大利，達到每天5位數地步。
|美國確診增速超越意大利
|日期
|美國
|意大利
|3月24日
|確診5.37萬
增0.99萬
|確診6.92萬
增0.53萬
|3月23日
|確診4.38萬
增1.05萬
|確診6.39萬
增0.48萬
|3月22日
|確診3.33萬
增0.78萬
|確診5.91萬
增0.55萬
|3月21日
|確診2.55萬
增0.64萬
|確診5.36萬
增0.66萬
|3月20日
|確診1.91萬
增0.54萬
|確診4.70萬
增0.60萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE