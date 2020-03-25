【新股IPO】物管新股續來　弘陽服務擬次季上市集資7.8億元

▲ 弘陽地產大股東曾煥沙旗下物管公司弘陽服務集團，已遞交主板上市申請，擬集資1億美元，計劃在第二季招股，農銀國際為獨家保薦人。（資料圖片）

繼續有物管企業來港上市，根據港交所 （00388） 網站，弘陽地產 （01996） 大股東曾煥沙旗下物管公司弘陽服務集團，已遞交主板上市申請，曾煥沙的女兒曾子熙擔任執行董事兼副總裁，農銀國際為獨家保薦人。早前有報道指，弘陽服務擬集資1億美元（約7.8億港元），計劃在第二季招股，農銀國際為獨家保薦人。

物管板塊仍當炒 近月仍能超購逾百倍

值得注意的是，物管股業務較少受疫情影響，為近期市場熱炒板塊，多間物管企業均先後逆市反彈，而物管新股亦獲投資者青睞，除獲百倍以上超購外，首日普遍也能賺錢。至第二季，物業管理管理概念尚具吸引力，逾百倍超購盛況料仍繼續，若市況好轉，更有望錄強勢升幅。

據初步招股文件，弘陽服務於2003年在南京成立，是中國江蘇省廣的綜合社區服務供應商，於去年物業服務百強企業中排名第35位，就品牌價值而言，獲中指院評為2019中國華東物業服務領先品牌。

集團主要提供物業管理、非業主增值服務及社區增值服務，分別佔去年總收入的70.5%、24.1%及5.4%。弘陽服務去年收入達5億元（人民幣，下同），按年增44.1%，溢利亦增73%至5,706.7萬元。

總合同建築面積2760萬平方米 共167個項目

截至去年12月底止，集團總合同建築面積約為2760萬平方米，涉及中國14個省、直轄市及自治區41個城市的167個項目，在管總建築面積約為1580萬平方米，提供顧問服務的物業合同建築面積約為270萬平方米，涉及3個城市的17個項目。

弘陽服務的附屬公司包括弘陽企業管理、南京弘陽物業管理、南京弘誠物業管理、弘生活物業服務管理、南京弘生活信息科技、南京弘生活投資管理以及南京亞東物業管理等。

是次集資集資所得款項主要用於尋求選擇性策略投資及收購機會及進一步擴大物業管理業務的規模、加強智能系統的研發及升級、擴展「宸忻服務」以推行高端服務系統、與第三方供應商合作、繼續招募人才及改善員工培訓及員工福利制度，以及營運資金及一般公司用途。

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責任編輯：趙偉津