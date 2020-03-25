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【美國疫情】牧師違令辦數百人禮拜 遭聯署要求起訴

環球社會熱點 13:54 2020/03/25

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美國的新冠肺炎疫情嚴峻，多州都相繼宣布居家令或禁止大型聚會，以免疫情加速傳播。美國路易斯安那州禁止舉行超過50人的聚會，但該州有牧師早前違令舉辦過千人的禮拜活動，更於周二（24日）再舉辦另一場數百人的禮拜，有民眾聯署要求起訴該牧師。

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路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）於3月初發緊急命令，禁止50人以上的公共或私人聚會。愛德華玆其後更於周日（22日）再宣布居家令，要求全州民眾除了外出購買生活必需品或照顧家人外，要留在家中。

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，涉事牧師施佩爾（Tony Spell）於路易斯安那州的教堂Life Tabernacle Church任職。施佩爾於周日無視州長命令，堅持舉辦周日禮拜，更有過千名信徒到場參與。

根據施佩爾於社交媒體Facebook發布的影片，當時會眾聚集在一起唱歌及禱告，他們基本上都無佩戴口罩，不少人更有肢體接觸。施佩爾表示，千名信徒當日散佈於教堂内的7座建築物。

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施佩爾於周二堅持舉辦禮拜活動，表示約有300人參加周二的禮拜。他甚至表示：「我覺得新型冠狀病毒恐慌是出於政治動機。」（I feel the Covid-19 scare is politically motivated.）

施佩爾無視疫情堅持舉行崇拜，引起大量民眾不滿。有人於美國的請願網站Change.org發起聯署，要求起訴施佩爾，已有超過3300人聯署。聯署發起人指，該州已遭疫情侵襲，因此必須制止施佩爾自私的行爲，要求立即拘捕他及以危害他人安全罪（reckless endangerment）起訴他。

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美國路易斯安那州有牧師違令舉辦過千人的禮拜活動，更於周二再舉辦另一場數百人的禮拜，有民眾聯署要求起訴該牧師。

責任編輯：鄭錦玲

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