【新冠肺炎】紐約成災區　白宮籲離開人士須進行自我隔離

白宮官員周二（25日）敦促離開紐約人士須進行自我隔離，因為特朗普稱該地區為確診個案「熱點」。

副總統彭斯（Mike Pence）指，對於任何曾到紐約旅遊之人士，都建議他們接受體溫探測，同時要求離開紐約到達其他地方之人士都須進行14天自我隔離。

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事實上，據紐約州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）警告說病毒感染率的上升速度遠遠超出預期，而且亦並未有充足準備。紐約市的確診個案在3日間迅速增長，超過25,000人確診以及有3,000多人須住院。該州預料在兩到三周內可能需要多達140,000張病床。紐約市有約840萬人，是美國最密集的主要城市。

庫莫指，新冠肺炎在紐約內的感染率正在上升，頂點比預期高。他續指，現時亦十分需要聯邦政府的幫助，又呼籲特朗普利用《國防生產法》（DPA,Defense Production Act）使公司生產醫療設備。《國防生產法》亦於周二 (24 日) 正式生效。

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