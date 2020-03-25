BillGates：若做好檢疫及封閉措施　可於10周內降至最低水平

Microsoft聯合創辦人Bill Gates於上周三（18日）指，人們面對新冠肺炎疫情轉為大流行下，應保持冷靜，又指若一個國家可以做好檢疫及封關/封閉措施，於6至10周內確診個案理應甚少增長，其他行業亦可重新開啟。

Bill Gates於社交媒體Reddit上，進行「Ask Me Anything」的環節，並解釋封關/封閉含義。Bill Gates指，現階段大多確診個案都是發生在較富裕國家。他指出，如果這些國家於兩至三個月內實施正確措施，如進行檢疫，以至社交隔離（即封關/封閉），可避免高水平感染。然而，他擔憂其所帶來的經濟損失，甚至一些發展中國家的經濟可能受到更大沖撃，他們都未必可以進行封關措施。因此，他亦提醒大眾要保持冷靜。

Bill Gates亦重申檢疫的重要性。他認為，如果大眾可進行自我隔離及家居檢疫，他們亦可以清楚知道誰是傳播者。

早前，Bill Gates亦曾於Reddit進行類似環節，有人亦問道甚麼是人類最大危機。而他就回應，是不太可能的事件，包括大流行。他指，西班牙流感過了100年，但若是捲土重來，確診個案或會比以前更多，因現今旅遊業昌盛，有機會增加人口流動性，令傳播危機上升。