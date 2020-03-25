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Zoom視像應用疫市跑出　成新世代潮流玩意

科技 13:33 2020/03/25

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Zoom可以支援不少類型社交活動

新冠肺炎全球大流行，工作、教育與社交活動都紛紛轉移網上，連帶視像會議應用成為「疫市」下的科技新寵兒。其中，Zoom的冒起就最為注目，甚至成為外國新世代的潮流玩意。外界分析指，易用與高穩定度，是它能在近日跑出的關鍵。

多國免費App下載榜摘冠

據應用數據分析公司Apptopia的資料，Zoom已接連多日在多國登上免費App下載榜冠軍；Zoom暫未公布疫情高峰後的使用者數據，本月初公布的財年業績，全年收入增長88%，未直接反映疫情因素，惟公司亦表示，平台使用量近日顯著上升，因此會增加資源應付新增使用者的需求。

除了工作會議、教師授課外，開始有人以Zoom舉行派對、生日會、宗教聚會，甚至直播婚禮。有網媒作者就分享以Zoom出席朋友婚禮的經歷，在家中電腦觀看新人直播在家中舉行的儀式，其他友人在小框視窗歡呼慶賀，新郎笑言Zoom直播與綫下現場婚禮相比，「算是個可愛的替代品。」

有外媒甚至形容，Zoom已成為新世代文化現象，《紐約時報》的文章指出，「一夜間Zoom變成了數百萬人主要的社交平台，因高中與大學生轉移至上面進行遙距學習。」在美國大學生社群，有學生自嘲大家都成為Zoom University的學生，差別只在於所付學費不同。

一眾視像軟件都提供類似功能，為何Zoom會跑出？Pitchbook科技分析員Paul Condra將Zoom的優點，總結為簡單與可靠。與其他類似應用，Zoom同時提供多項與工作效率相關的功能，其應用架構專注在提高視訊體驗，並會依據用戶連綫速度調整畫質，只傳送必要的畫面；又或軟件會即時判斷誰正在說話，並放大發言者的畫面，提供自創會議背景功能，這些功能能方便用戶，亦見其他同業跟隨。同時，Zoom提供最多1萬人集會的連綫功能，讓各種社交聚會都可選擇以Zoom進行，相比其他以加強工作效率掛帥的應用，Zoom就更有彈性，讓用戶更積極研究它的用途。

責任編輯: 周俊霖

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