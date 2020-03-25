疫市低成本突圍　初創緊記8招

▲ EU-Startups整合8大貼士，除有助初創招攬潛在客戶外，亦能提高公司曝光率，抓緊經濟復甦的機遇。

新冠肺炎疫情對經濟帶來沉重打擊，中小企經營困難，對初創而言更是難上加難。不過，只要轉身夠快，仍可把握困境中的機會，在有限資源中成為最大得益者。外媒EU-Startups提出8大貼士，除有助初創招攬潛在客戶外，亦能提高公司曝光率，抓緊經濟復甦的機遇。

1.提供免費的產品和服務：科企初創擁有專業知識，在這場肺炎危機中，由醫院需要的3D打印技術，以至各種遙距課程、在家工作等安排，可針對性地提供免費或折扣服務，做好品牌建立。

2.研究與冠狀病毒相關的創新解決方案：如果初創想要開發對抗新冠病毒的工具，應加快研究進度，並盡快申請政府或其他機構的資金補貼。即使是一個手機應用程式，只要能方便市民適應隔離生活，也能發揮一定作用。

3.與本地初創建立聯盟：許多歐洲國家早已建立創業社區，非常時期更應加強聯繫，集體採取一些措施做好危機管理。以愛沙尼亞為例，當地初創共享所有數碼教育工具，以在疫情期間支援其他國家的教育系統，帶來巨大的國際影響力。

4.組織或參與黑客馬拉松：因應疫情而出現的解決方案愈來愈多，初創可舉辦黑客馬拉松比賽，甚至組隊參與相關比賽，防止公司在這段艱難時期被孤立。

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5.舉辦免費的綫上網絡研討會或問答環節：不少活動已改在網上舉行，初創可透過網絡研討會、廣播、YouTube影片、直播問答等，做任何想做的事，更可分享專業意見，幫助在家工作的打工仔保持活力。

6.指導早期團隊加快擴張：初創創辦人可扮演一個重要角色，支持疫情中剛起步、較脆弱的初創，利用專業知識指導他們度過困境，營造良好的生態環境。

7.提供遙距工作的建議：作為一間初創公司，理應非常熟悉在家工作的概念，及時伸出援手，在Facebook、LinkedIn等社交平台發文，介紹綫上工作的技巧，能建立更好的客戶聯繫。

8.向中小企提供數碼轉型的諮詢服務：疫情導致外出減少，不少企業開始反思數碼轉型的重要性，例如生產自動化、引入AI技術、開拓電商市場等，初創若能把握機會為企業尋找新商業模式，或對將來業務產生巨大變化。

責任編輯：姚慧儀