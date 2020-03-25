【騰訊股價】食雞2月吸金飆升5倍 榮登手遊收入榜首

▲ Sensor Tower指，2月《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金逾1.91億美元。

新冠肺炎早前令中國經濟活動幾乎停頓，「宅經濟」抬頭，市場對手機遊戲等需求大增。據市場調查機構Sensor Tower指，2月份騰訊 （00700） 旗下的手遊《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金逾1.91億美元（約14.9億港元），按年飆升5倍，榮登全球熱門移動遊戲收入榜首。其中，來自中國市場的收入佔71%。

第二名亦是騰訊旗下的《王者榮耀》，計及海外版，收入達1.21億美元，其中，中國版本的貢獻佔92.6%。

騰訊股價今日表現與大市同步，升逾3.5%，新報378.4元。

Pokémon Go2月收入排第10位

排行榜其餘3名則為Mixi《怪物彈珠》、莉莉絲《劍與遠征》，以及萬代南夢宮《七龍珠爆裂激戰》。任天堂的Pokémon Go則排在第10位。

Sensor Tower表示，今年2月榜單中不少手遊的收入創新高，包括《PUBG MOBILE》及《和平精英》、《Coin Master》，以及《萬國覺醒》等。

該機構指，隨全球疫情爆發，相信更多人宅在家中，手游收入或將出現新的變化。

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