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【購物時機】零售商貨存積壓嚴重　分析師：大減價時代將來臨

環球政經 14:23 2020/03/25

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新冠肺炎疫情持續蔓延，但在數個月前，誰也無法預測到疫情會擴散至全球各地，不少零售商從供應商訂貨時，嚴重高估了需求，有美國的零售分析師表示：「他們的庫存量是前所未有的高，我們從未見過全球需求可以如此急速下降。」

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原定於春季購物季推出的T-shirt、外套、運動鞋和牛仔褲，如今因疫情只可存於貨倉，哥倫比亞商學院零售研究主管Mark Cohen指：「這是完全無法系統性預測的情況，每個人都被困住了。」他認為現在有大量存貨積壓於零售商的貨架上，未來零售商將會想辦法將貨物賣出。

隨著美國經濟陷入衰退，零售商和品牌商不得不採取各種策略減少多餘的庫存，他們將嘗試通過線上出售其中一些商品，但這並不能輕易取代店舖銷售，根據Euromonitor的數據，2019年，只有四分之一的服裝和鞋類銷售來自在線，而在疫情全球大流行和經濟低迷時期，消費者並沒有大量購買新鞋或新衣服，他們只購入生活的必需品。

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當疫情過後，大量積壓的貨源必須釋放，零售分析師指：「唯一的選擇將會是做大減價。」分析師認為雖然現在開始看到一些折扣，但是一旦商店重新開業，將會看到更大的折扣。而一些大型零售商已經暗示這將是他們的戰略，如Nordstrom的發言人曾警告：「需求減少可能會帶來銷售下降、降價幅度增加、以及出現嚴峻促銷環境的影響。」

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