【新冠肺炎】廠商要員來往中港可申豁免強制檢疫？　業界：以為好容易批出

▲ 有指，政府上周起「鬆綁」，接受在內地設廠的公司申請豁免14日強制檢疫，但當局無公布。（新華社圖片）

在新冠肺炎疫情下，政府針對內地抵港者實施強制檢疫，港商至今仍難以到內地處理業務。有指，政府上周起「鬆綁」，接受在內地設廠的公司申請豁免14日強制檢疫，但當局無公布；記者向工業貿易署查詢更多詳情，惟當局暫未作出回覆。而有商會則指出，業界對此消息反應踴躍，惟有關安排並非想像般理想，申請的成功率低。



廠商：了解不多 難過審批

廠商會會長吳宏斌指，在過去一段時間，業界一直向政府反映能放寬強制檢疫安排，以便利到內地處理業務。當業界得知可以申請時反應踴躍，許多業者亦「以為好容易批出」，惟事實上，大部份申請基本上不獲批；他引述署方公布的數字，指至今收到超過650宗申請，只批出2宗申請。他估計，當時推出此措施因內地疫情已受控，惟疫情突然於全球爆發，或致審批更緊慎，僅批出予醫療及防疫相關的申請，他對此表示理解。

華嘉集團董事總經理、兼中華出入口商會榮譽會長莊成鑫則表示，其公司暫時未有申請，而商會方面亦沒有收到正式通知有關安排。他認為，目前許多廠商對有關安排的詳情仍不太了解，例如怎樣符合資格成功獲批等，建議政府應該針對廠商推出明確放寬強制檢疫制度，屆時可召開會議商討更多詳情及安排。

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記者：蘇穎琪