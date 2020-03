【美國疫情】特朗普：經濟蕭條大鑊過疫情 「會有很多人自殺」

▲ 特朗普倡復活節前解除封鎖措施.強調經濟大蕭條後果嚴重。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐美國,美國多州實施居家令,美國確診個案數目繼續飆升,疫情尚未見頂,總統特朗普(Donald Trump)已急於解除封鎖,揚言要在4月12日復活節前重開國家。特朗普稱經濟蕭條後果嚴重,會有很多人自殺。

特朗普在白宮記者會上表示,希望在復活節前解封(hope we can do this by Easter),認為這樣對國家很好。惟特朗普選擇復活節這個日子,似乎不是基於科學,他稱:「我只是認為這是個美麗的日子,美麗的時間。(I just think it would be a beautiful timeline)」

環球疫情大爆發,西方國家紛紛加強防護措施,特朗普反其道而行倡議解封,令外界十分不解。他稱到時「國家大部分地區都會很好」(large sections of our country that are doing very well),只有少數(small numbers)感染個案,但無提及理據。

特朗普接受霍士新聞(Fox News)訪問時解釋,經濟大衰退甚或蕭條隨時較疫情更致命(lose more people by putting a country into a massive recession or depression),或導致數以千計人自殺(going to have suicides by the thousands),會出現不穩定。

特朗普強調,美國是世上最大、最成功的國家,不能貿貿然關閉整個國家(You can’t just come in and say let’s close up the United States of America)。特朗普認為,復工與保持社交隔離可並行(We can socially distance ourselves and go to work),只是洗手次數要增5倍,及不能握手。

特朗普倡議於疫情高峰時期解封,讓國民回到公共場所,令醫學界震驚,美國範德堡大學醫院傳染病專家沙夫納(William Schaffner)稱,病患數目不斷增加之際,任由市民坐巴士地鐵上班,會令更多人中招,造成更多死亡。

特朗普倡議過於進取,與醫學界意見反差太大,恐引來極大爭議。美國醫療總監亞當斯(Jerome Adams)為總統解畫,強調特朗普有聽醫療專家及州長意見。副總統彭斯(Mike Pence)的幕僚長肖特(Marc Short)亦澄清,復活節解封只是一個目標。

