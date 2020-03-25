保誠推Pulse手機應用程式 首30萬名登記可獲11萬元免費保障（附登記地址）

▲ 保誠推出「Pluse」手機應用程式，首30萬名登記的香港市民，可免費擁有45天保障期、11萬元保障額的「新型冠狀病毒保障」。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續擴散，保誠推出「Pulse by Prudential」手機應用程式，提供實時健康服務資訊，首30萬名登記的市民，可免費擁有45天保障期、11萬元保障額的「新型冠狀病毒保障」，名額先到先得。保誠保險行政總裁容佳明指，未來會根據市場狀況，決定是否延長保障期及保障額。

容佳明表示，面對全球疫情持續蔓延，香港社會經濟及市民生計深受影響，因此決定加推新型冠狀病毒保障，希望令香港市民在面對健康挑戰時感到更安心，一起共渡難關。首席客戶及市場拓展總監吳詩雅補充，「Pulse」已率先於亞洲推出，現時登記人數達180萬人。

吳詩雅又指，保誠與英國保健技術服務公司Babylon合作，用戶可透過AI人工智能技術於「Pulse」進行症狀檢查及健康評估，亦可使用「醫站通」及「空氣污染指數」功能，了解就近的香港醫院資料及各急症室實時輪候時間，以及身處位置及不同地區的空氣質素健康指數。

另外，早前保監局推出第一階段遙距投保措施，即允許銷售合資格延期年金保單及自願醫保的保險公司及中介遙距銷售。容佳明指，保險業界一直與保監局進行溝通， 現正商討可否將遙距投保擴展至其他產品，相信稍後時間將有新措施宣布。

即日起至4月24日前，年滿18歲或以上的香港居民，下載及登記「Pulse」，並成功提交申請後的翌日起，可有45天免費「新型冠狀病毒保障」，受保人一旦確診新冠病毒，即提供一筆過1萬元的確診賠償，若不幸因新冠病毒身故，將有10萬元的身故賠償，申請人亦可於登記時，將保障延伸至所有18歲以下且與申請人同住的子女。

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責任編輯：趙偉津