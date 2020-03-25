【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨

▲ 由一班香港人開設的「口罩博士Dr. Mask」將加入生產口罩。

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球各地口罩供應緊張，不少商家為紓解口罩短缺的問題，紛紛投資設立口罩工廠。本地一班熱愛香港的有心人為協助聽障及視障人士就業，斥資成立「口罩博士」工廠，並預計在四月中試業，五月初正式投產。

「口罩博士Dr. Mask」將加入生產口罩，主要通過團購向外銷售。3層耳帶式抗菌過濾（PFE BFE）能阻擋≥95%病毒、細菌及飛沫，定價港幣120元一盒（50個）。

口罩規格如下：

• 3層抗菌過濾（PFE BFE）能阻擋≥95%病毒、細菌及飛沫。

• 香港製造，達ASTM Level 1，獨立包裝，無塵空間ISO 8 生產

• 每盒50個，售價$120

• 三款：成人（175mm）、7-14歲（145mm）及3-7歲（125mm）

•送貨：5月起，或訂單確實後30天內

•付款：送貨前14天內

口罩博士Dr. Mask指，口罩將於5月4日開始投產，5月5日根據訂單確實先後送貨，個別送貨日期將以電郵正式通知。由於訂單頗多，故此較後訂貨者，可能要五月底至六月才獲送貨。落單時毋須付款。送貨前兩星期才付款。而5月亦會進行產品驗證。

【口罩供應】愛的家口罩4月初推出 藥房及網購「開心價」發售

【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出 百貨公司及網購平台有售

詳情可按連結查詢

責任編輯：施雯雯