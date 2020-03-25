【熊市反彈】憧憬最強QE救市 美股爆升1成喘定未？

隔夜美股迎來超大升幅，憧憬2萬億美元刺激經濟方案將獲國會通過，周二美股道指勁升逾2100點或11%，創1933年以來最大漲幅。美股近期風高浪急，市場關注美國當局落重藥救市，能否令美股稍為穩定下來。

近期的美股波動近年罕見，美股幾周內經歷多次「熔斷」，近日的每日升跌幅亦曾多次創幾十年來高位。道指現時的短期波動率，已超過2008年金融海嘯時的水平，直逼1987年股災時水平。

道指單日升1成 1933年以來最勁

近日美股大起落，周二道指升幅創1933年3月以來最勁，市場關注在超過1成的超大升幅後，美股能否企穩。事實上，自1933年以來，美國單日升幅逾1成的次數並不多，於1933年3月15日，道指升幅達15%。到1987股災時期10月曾出現過一次，2008年金融海嘯時期10月則出現過兩次。這幾次超大單日升市後，美股短能否企穩？

歷史數據顯示，87年前的1933年那次大升市後，美股維持升勢，在3個月後，道指錄得逾4成升幅。而1987及2008年的超大升市後，美股走勢仍偏軟，在1個月及3個月後，道指均見回落，其中3個月後的表現分別為7%至10%跌幅。

超大升市後 美股再大跌風險有限

從以上1987及2008年的經驗，超大升市後，美股未必能即時轉勢，主要由於接連大跌市後，傷了市場元氣，市場需要時間恢復信心。不過從另一角度看，幾次大升市後，股市再大跌機會減弱了，道指只見有限度的下跌。

回到今次大升市，為求股市，美國當局曾多次落重藥，連海嘯時期的救市手段都全出爐。先有儲局將息口減至「零息」，並推無限量寛（QE），政府亦推出2萬億美元的刺激經濟方案。多項措施齊下，才造就美股現超大升市，道指從上20000點水平。

隨着救市措施落實，有望可穩住美股，首先令美股每日升跌波幅稍降。至於美股何時企穩，則仍要有待市場重建信心，以及全球的疫情初步受控。

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責任編輯：錢家鋒