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【美國疫情】蘋果疫情中重開有先例 非盲從特朗普指示

環球社會熱點 12:41 2020/03/25

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美國疫情持續，總統特朗普希望復活節（4月12日）前重新啟動美國經濟。蘋果（Apple，美：APPL）料4月上旬開始重開零售店，被視為跟隨特朗普的指引辦事。但事實上，在疫情持續之時，蘋果重開分店早有先例。科技媒體報道，蘋果此舉似乎亦有商業考慮，並非盲目跟隨特朗普的指示。

蘋果一度關閉大中華以外的門市，外電引述蘋果主管零售業務的高級副總裁奧布萊恩（Deirdre O'Brien）寫的一份備忘錄指，部分蘋果零售店有機會在4月上旬分批重開。

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蘋果上周重開所有中國商店，反映疫情流行已由中國轉移到全球其他地區，尤其是西歐。蘋果本月中因疫情，關閉大中華地區以外的458間零售店。回顧蘋果重開部分中國大陸分店的做法，今次決定重開美國分店並不意外。

在中國疫情見頂前，蘋果堅持重開分店。蘋果2月初宣布，暫時關閉中國大陸的分店，但很快在2月中便重開部分分店，包括北京的5間分店，但縮短營業時間。世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）在2月24日才指，中國疫情見頂。

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科技媒體VentureBeat報道，蘋果目前計劃分階段重開實體店，而不是立即重開所有美國分店，強調這是恢復業務的過程。

報道補充，儘管蘋果已關閉多個地區的分店，但仍繼續提供網上訂購服務，並在疫情期間提供免費送貨，甚至推出了新產品（新的iPad Pro和MacBook Air），維持關店、但不停擺的狀態。

惟外界普遍認為，特朗普（Donald Trump）的言論對蘋果而言，有一定程度的壓力。蘋果宣布分批重開美國分店，或跟隨特朗普的指示，但亦不能忽視其商業部署。

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