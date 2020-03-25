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【內房業績】合景泰富去年多賺逾1倍 股息率達8.5厘（第二版）

金融經濟 23:09 2020/03/25

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合景泰富去年多賺143%，末期息按年增加35%至0.42元，股息率達8.5厘。

合景泰富 （01813） 公佈去年業績，純利按年增加143%至98億元（人民幣，下同），核心利潤按年增加37%至52億元，派末期息每股0.42元，按年增加35%，全年派息0.74元，以今日收市價9.57元計算，股息率達8.5厘。

合景泰富去年收入錄得249.6億元，按年大幅增加234%，其中物業開發、物業投資、酒店營運及物業管理的收入分別為227.6億、6.3億、5.5億及10億元。按權益合併收入按年增長72%至389.5億元。

合景泰富去年預售額增加3成至861億元，負債比率則由66.4%升至75.4%。

SOHO中國去年純利跌3成

SOHO中國 （00410） 今日亦公佈業績，去年純利減30.8%至13.3億元（人民幣，下同），每股盈利0.26元，不派末期息，2018年則派0.03元。早前SOHO中國擬被私有化，股價曾抽升至4.8元，但近日已有所回落，今日中午收市報3.57元，升4.1%。

SOHO中國主要於北京及上海營運商場及商業項目，包括望京SOHO、SOHO復興廣場及外灘SOHO等。去年租金收入按年增5.6%至18.3億元。截至去年底止，集團營運穩定的投資物業平均出租率約為90%。

集團去年整體毛利率約82%，按年升7個百分點。截至去年底止，SOHO中國平均借貸成本約4.8%，境外借貸佔全部借貸約4.2%。

展望未來，國內外都會面臨諸多影響經濟的不確定性因素，但相信中國會繼續推動經濟結構轉型，並維持穩定的增長，北京、上海的商業辦公市場也將持續穩步向好發展。

相關文章：SOHO中國確認與海外金融投資者洽談 或涉全購（第二版）

【內房業績】龍湖：全年銷售目標2600億元人幣　首季屬拿地機會

 

香港股票 業績公布 中國 SOHO中國（00410）

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