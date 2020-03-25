【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　中天國際發盈喜料多賺逾2成

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜︰

中天國際 （02379） 預期，去年錄得綜合淨利潤約5647.2萬元人民幣，按年升26%。

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中國普甜食品 （01699） 估計去年扭虧，將錄得純利 不低於5000萬元人民幣的大幅上漲，主要由於中國豬內產品售價止漲、毛利率上升等。

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中國大冶有色金屬 （00661） 公布，預期2019年溢利約1.735億元人民幣，相對2018年虧損8660.2萬元人民幣主要由於黃金白銀等稀貴金屬產品價格上漲；礦產陰極銅產量提高增加效益；及收到提早退休人員的政府補助。

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盈警：

中國全通 （00633） 預計，去年錄得淨虧損不少於11億元人民幣，較去年擴大62%，主要由於金融資產的減值虧損增加、計息借款的融資成本增加、開發新能源技術的研發費用增加。

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長盈集團 （00689） 預期去年虧損會較2018年的1.15億元虧損有所增加，主要由於阿根廷石油業務的物業、 廠房及設備減值虧損撥備約4200萬元及應收貸款及利息及透過其他全面收益按公允值列賬之債務工具之預期信貸虧損約6200元。

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弘達金融 （01822） 初步審計，去年所錄得的虧損將會增加，主要聿於中美貿易戰對全球經濟帶來負面影響，商品需求下降等。

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專業旅運 （01235） 發盈警，因應新冠肺炎各國實施嚴格旅遊限制，令集團收益大幅減少，預計對截至今年3月底止的財務表現產生重大不利影響。

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富元國際集團（00542）估計去年業績可能錄得虧損，主要由於授權收入可收回與否不確定，導致應收貿易賬項減值、集團物業、廠房及設備以及授權減值。

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長城一帶一路控股（00524）預計，2019年度錄得的除稅後虧損淨額將大幅增加。

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