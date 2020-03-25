  • 22°C
香港時間 : 2020325日 (三) 22:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　中天國際發盈喜料多賺逾2成

金融經濟 22:38 2020/03/25

分享：

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜︰

中天國際 （02379） 預期，去年錄得綜合淨利潤約5647.2萬元人民幣，按年升26%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國普甜食品 （01699） 估計去年扭虧，將錄得純利 不低於5000萬元人民幣的大幅上漲，主要由於中國豬內產品售價止漲、毛利率上升等。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國大冶有色金屬 （00661） 公布，預期2019年溢利約1.735億元人民幣，相對2018年虧損8660.2萬元人民幣主要由於黃金白銀等稀貴金屬產品價格上漲；礦產陰極銅產量提高增加效益；及收到提早退休人員的政府補助。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

中國全通 （00633） 預計，去年錄得淨虧損不少於11億元人民幣，較去年擴大62%，主要由於金融資產的減值虧損增加、計息借款的融資成本增加、開發新能源技術的研發費用增加。

公告及通告

長盈集團 （00689） 預期去年虧損會較2018年的1.15億元虧損有所增加，主要由於阿根廷石油業務的物業、 廠房及設備減值虧損撥備約4200萬元及應收貸款及利息及透過其他全面收益按公允值列賬之債務工具之預期信貸虧損約6200元。

公告及通告

弘達金融 （01822） 初步審計，去年所錄得的虧損將會增加，主要聿於中美貿易戰對全球經濟帶來負面影響，商品需求下降等。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

專業旅運 （01235） 發盈警，因應新冠肺炎各國實施嚴格旅遊限制，令集團收益大幅減少，預計對截至今年3月底止的財務表現產生重大不利影響。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

富元國際集團（00542）估計去年業績可能錄得虧損，主要由於授權收入可收回與否不確定，導致應收貿易賬項減值、集團物業、廠房及設備以及授權減值。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

長城一帶一路控股（00524）預計，2019年度錄得的除稅後虧損淨額將大幅增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

 

相關文章︰

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　信利國際料純利增6倍至5億元（不斷更新）（3月24日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　誼礫料由盈轉虧（不斷更新）（3月23日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　京西重工料去年純利跌90%（不斷更新）（3月20日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　金嗓子料純利大幅增加（不斷更新）（3月19日）

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　網龍料去年純利大幅增加（3月18日）

 

香港股票 業績公布 盈喜 盈警 中國大冶有色金屬（00661）

下一篇文章

【業績】一文看清企業業績 海底撈多賺43%至23.4億元（3月25日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
道指倒跌　恒指夜期黑期低水逾200點（不斷更新）
道指倒跌　恒指夜期黑期低水逾200點（不斷更新）
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【英國疫情】英國王儲查理斯王子確診新型冠狀病毒肺炎
【英國疫情】英國王儲查理斯王子確診新型冠狀病毒肺炎
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃即日可申請　料7萬商戶受惠每家可獲8萬元資助（附申請方法）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃即日可申請　料7萬商戶受惠每家可獲8萬元資助（附申請方法）