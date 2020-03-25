大新銀行盈利倒退1成 料港經濟收縮、樓價有下調壓力（第二版）

▲ 大新去年賺少一成，同時看淡今年經濟前景

大新銀行 （02356） 去年純利倒退1成，主要由於淨息差收窄及撥備按年大增近53%拖累。大新同時宣派末期息每股0.35元，全年股息合共0.4元，與去年持平。管理層指，隨著環球經濟增長放緩及新冠肺炎打擊，對未來營運前景會偏向審慎，直言資產質素仍存有變數，而淨息差則預期會繼續受壓。

大新去年淨息差按年收窄14個基點至1.87厘，淨利息收入與淨服務費及佣金收入雙雙倒退；信貸減值虧損增加52.7%，拖累純利跌9.7%至22.4億元。

大新金融 （00440） 執行董事王伯凌表示，鑑於環球經濟增長放緩及疫情的打擊，估計本港經濟持續收縮、失業率將進一步惡化、樓價亦有調整壓力，集團因此在去年下半年預先作出更大額撥備。單計去年下半年，預期信貸減值損失2.65億元，按年增加36%。

大新：未虞資產質素短期內急速惡化

王伯凌坦言，資產質素存在變數，但並不預期短期會有急速惡化，實際取決於疫情發展時間長短、以至其對經濟的影響。他補充，雖然集團對前景轉趨審慎，但整體資產質素仍然良好及穩定。集團資產會按穩健步伐增長，亦會保留充裕資本應對潛在監管要求及捕捉業務機遇。

大新銀行董事總經理王祖興謂，美息進一步減低一般會令銀行淨息差受壓，未來會積極調整存款結構例如吸收更多往來及儲蓄存款降低資金成本應對。他又預計，今年貸款增長幅度會遜於去年，大新銀行去年貸款增長6.5%。

資本水平方面，截至去年底，大新銀行普通股權一級資本充足率及一級資本充足率分別升0.3個百分點及0.2個百分點至13.4%及13.9%，整體資本充足率則跌0.2個百分點至17.9%。

大新銀行今日收報7元，全日升0.43%。

（第二版：加入業績會議內容）

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