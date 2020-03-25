大新純利倒退一成 「對今年前景極為審慎」

▲ 大新去年賺少一成，同時看淡今年經濟前景

大新 （02356） 公布全年業績，淨利息收入與淨服務費及佣金收入均見倒退，加上信貸減值虧損增加52.7%，拖累純利跌9.7%至22.4億元。大新宣派末期息每股0.35元，維持去年水平。

大新去年淨息差收窄14點子至1.87%，拖累淨利息收入跌2.2%；同時由於市況疲弱，以及經紀及證券相關收入減少，淨服務費及佣金收入輕微下跌1.1%。

資本水平方面，普通股權一級資本充足率及一級資本充足率分別升0.3個百分點及0.2個百分點至13.4%及13.9%，惟整體資本充足率則跌0.2個百分點至17.9%

集團表示，隨著疫情在全球蔓延，很可能對香港及中國內地以至全球經濟造成重大負面影響，集團亦預計營商環境放緩的情況不會於短期內好轉。

集團續指，集團的主要市場整體活動仍遠低於正常水平。儘管目前信貸質素尚無出現重大變動，但仍持續呈現負面趨勢。就此，集團會維持充足的資本及流動資金水平，以抵禦經濟在未來持續或進一步下滑所帶來之影響。

鑑於以上情況，集團對今年前景極為審慎，又指目前判斷何時情況會好轉仍為時過早，故集團將繼續以較以往更為審慎的態度運作業務。

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