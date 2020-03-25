【東京奧運】延至最遲明年夏天 史上首次延期

▲ 國際奧委會確認，東京奧運將會延期至不遲於明年2021年夏天，今屆東京奧運為奧運會史上首次延期。

新冠肺炎疫情持續下，原定於今年7月舉行的日本東京奧運亦受影響。國際奧委會（IOC）確認，東京奧運將會延期至最遲明年2021年夏天舉行，今屆東京奧運為奧運會史上首次延期。

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日本共同社報道，日本首相安倍晉三於周二晚與IOC主席巴赫（Thomas Bach）舉行電話會議。安倍因應疫情擴大，表示希望全球運動員可以最佳狀態參賽，以及觀眾感到安心，建議將東京奧運延期約1年舉行，而巴赫則回覆指「百分百同意。」

安倍於會後解釋，以目前疫情蔓延的狀況，將難於今年内舉行奧運。他更表示計劃延期1年，是希望以完整形式舉辦東京奧運，作爲戰勝新冠肺炎疫情的證明。

另外，由於安倍晉三的執政自民黨總裁任期於明年9月底結束，如東京奧運延期約一年，安倍仍能以首相身份為奧運揭幕。

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共同社引述日本政府消息人士指，巴赫主動提議舉行電話會議，東京奧組委主席森喜朗、奧運大臣橋本聖子、東京都知事小池百合子當時亦在席。雙方同時決定將奧運火種留於日本，另外奧運會與殘奧會推遲後，仍然會保留「東京2020」的名稱。

加拿大早前曾表明，除非東京奧運會延期一年，否則不會派員參加。澳洲奧委會早前亦通知該國運動員，改為準備於明年參與奧運會。

現代奧運會曾3度因戰爭取消，包括1916年德國柏林奧運因為第一次世界大戰取消、1940年東京奧運及1944年英國倫敦奧運都因第二次世界大戰取消。但是次為奧運史上首次延期。

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