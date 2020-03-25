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【藍籌業績】瑞聲去年少賺4成不派末期息午後穿40元　全年派息減逾7 成

金融經濟 13:04 2020/03/25

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瑞聲 （02018） 去年少賺41.5%，錄淨利22.2億元人民幣（下同），主要原因是毛利潤下降和研發成本上升。每股基本盈利1.84元，不派末期息。全年每股派息0.4港元，較2018年減少72%。瑞聲中午收報41.6元，升7.9%。放榜後升幅急收窄，現僅升2%，最新報39.5元，再穿40元。

年內，收入下跌1.4%至178.8億元，毛利大減24.3%至51.1億元，毛利率下跌8.6個百分點至28.6%；淨利率下跌8.5個百分點至12.4%。聲學業務去年收入跌5.8%至81.7億元；光學業務收入升94%至10.7億元。

第四季毛利率回升

單計第四季，收入上升9.6%至53億元，但純利跌27.5%至10.4億元，毛利率下跌9.1個百分點至38.1%，好過第三季毛利率29.6%，貼近公司所追求的40%毛利率。第四季淨利率則下跌7.3個百分點至21.6%。

瑞聲指出，去年第三季度以來，智能手機出貨量與去年同期比較有所增長，因此集團在下半年的出貨量和產品單價比上半年均出現了普遍增長。與此同時，在嚴格的成本控制措施下，毛利率也隨之改善。

今年首季料受壓

瑞聲業績報告指，新冠肺炎疫情爆發，消費情緒和終端用戶對智能手機的需求將不可避免地受到負面影響。截至報告定稿時，預計由於春節後的等待復工時間變長，價格壓力預期變高，以及消費者對收入降低的預期而影響購買智能手機的需求，將導致2020年第一季度的收入、毛利和淨利潤受到不利影響。

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香港股票 瑞聲科技（02018）

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