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【瑞聲業績】瑞聲去年少賺4成 不派末期息「為未來不確定性做準備」（第二版）

金融經濟 18:38 2020/03/25

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瑞聲 （02018） 公布截至去年底止年度業績，純利下跌41.5%至22.2億元（人民幣.下同），主要由於毛利潤下降和研發成本上升。每股基本盈利1.84元，不派末期息。全年每股派息0.4港元，較2018年減少72%。瑞聲收報40.2元，升4.3%，現價息率僅約1%

董事總經理莫祖權表示，不派發末期股息是在衡量現金流、固定資產開支、未來發展機會及外圍經濟環境後作出的決定。投資者關係主管郭美珊表示，雖然集團現金流充裕，單計流動現金已達48億元，但在目前情況下要嚴守財務管理紀律，為未來的不確定性作出準備。

至於未來會否恢復派息水平，莫祖權指自2009年至2018年期間，派息比率均維持在40%，在正常環境下，會盡最大努力維持原來派息政策。

去年毛利率跌8.6個百分點

年內，集團收入下跌1.4%至178.8億元。其中，聲學業務去年收入跌5.8%至81.7億元；光學業務收入升94%至10.7億元。毛利下跌24.3%至51.1億元，毛利率下跌8.6個百分點至28.6%；淨利率下跌8.5個百分點至12.4%。惟郭美珊解釋，儘管全年毛利率出現下跌，但若單計第四季，各分部業務毛利率仍錄得較為明顯的按季增長。

單計第四季，集團毛利率為38.1%，貼近公司所追求的40%毛利率。郭美珊續指，外圍經濟環境不穩，不排除會有其他因素影響毛利率。她又指，今年上半年資本開支將大幅下降，重點會放在改善生產效率及良率上，期望下半年經濟回穩後再重新部署。

復工進度非常理想

郭美珊亦透露，在內地疫情爆發後集團已成立應對小組，首季度未見訂單取消，僅有個別訂單延遲。她亦表示，於2月至3月復工進度良好，早前已達8成復工率，現時情況則「更為理想」。惟莫祖權亦補充指，雖然第二季訂單恢復正常水平，但考慮到目前疫情擴展至全球，第三季訂單表現才是關鍵。

（第二版新增管理層於業績會上言論）

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