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【日本疫情】喜劇演員志村健疑確診 或成娛樂圈首例

環球社會熱點 12:20 2020/03/25

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，日本疫情持續惡化，日本喜劇王、藝人志村健因肺炎在東京一家醫院治療，日媒報道，他接受新型冠狀病毒肺炎檢測呈陽性反應，可能成為日本演藝圈首名確診病例。

日媒《體育報知》引述知情人士稱，現年70歲的志村健因肺炎住院，他接受新型冠狀病毒肺炎檢測呈陽性反應，周一（23日）得知呈現陽性反應。他的經紀公司周三（25日）宣布，他的病情不是重症。

志村健的感染源不明，3月17日到3月20日這四天，志村健都在自家靜養，接觸者有限，這些接觸者也都居家隔離中，而志村健本人目前住院，努力與病魔對抗中

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體育報知報道，志村幾天前身體不適，住進東京一家醫院，醫師診斷罹患肺炎。東京都政府周一公布當天有16人確診感染武漢肺炎，其中一人是志村。他目前住院，身體狀況穩定。

若報道屬實，志村將是日本演藝圈首名確診新型冠狀病毒肺炎的病例。原定於本月下旬開始拍攝，12月上映的電影《電影之神》已決定延後拍攝，若志村健確診的話，他參與的電視節目也會受到影響。

志村原定在東京傳遞東京奧運聖火，但國際奧林匹克委員會決定延期1年舉辦，原訂26日從福島縣起跑，在日本傳遞121天聖火的活動均被取消。

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責任編輯：曾子龍

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