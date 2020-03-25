【新冠肺炎】檢測裝置無處不在　南韓控制疫情心得

▲ 南韓的疫情已經日漸受控。

南韓新冠肺炎疫情逐漸緩和，連續多日治癒人數多於新增病例。對比起較早期南韓被指對疫情鬆懈，近日在疫情表現就叫國際社會讚賞。早前外長康京和接受BBC訪問分享該國抗疫經驗，提到多項科技措施協助快速、安全地找出潛在患者，盡早控制疫情。

外媒報道，南韓進行了30萬次檢測，康京和表示，檢測是至關重要，因為可以及早發現，最大程度地減少擴散。該國開設600個檢測中心減輕醫院壓力，又在公共空間位置設有多種檢測工具，辦公室、酒店和其他大型建築經常使用熱成像攝像機來識別發燒的人。許多餐館在招待顧客之前會檢查他們的體溫。外國旅客就要使用手機應用自我檢查症狀。康京和指出，配合製藥公司迅速生產檢測所需的相關儀器，令整個檢測系統迅速成型。

汲取過往MERS的經歷，南韓開發追蹤接觸者的工具，衛生官員使用安全攝像頭、信用卡記錄、甚至汽車和手機的GPS數據來追蹤病人的行動。當局依賴手機網絡通報疫情，一旦發現新的病例，民眾手機就會震動，發出警報。受感染者的行蹤亦會受嚴密監控並通報，包括他們乘坐的巴士、上下車時間和地點。被要求隔離的人亦要下載應用App，當病脫離隔離狀態，官員會收到警報訊息。

韓國成功以確實的檢測程序，及早發現病人，將輕症患者隔離，讓醫院專注治療重症患者，成功降低死亡率。

責任編輯：周俊霖