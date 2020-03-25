數碼港首辦虛擬招聘博覽　疫情無阻創科業求才

▲ 受疫情影響，數碼港決定將今年的招聘博覽改以網上形式進行，吸引超過120間大型企業及初創公司參與。

新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊本港經濟活動，各行各業均受嚴重打擊。不少企業甚至停止招聘，又或裁員減薪，為應屆大學畢業生就業帶來挑戰。然而創科行業求才若渴，數碼港決定將今年的招聘博覽首次移師網上，以虛擬互動形式進行，並於下周五、六（4月3及4日）舉行，合共提供超過700個職位空缺，涵蓋技術專才、業務拓展及設計等職位。

是次虛擬招聘博覽參與的公司及職位空缺較去年多，逆市打破往年紀錄，吸引逾120間大型企業及初創參與招聘，合共提供超過700個職位空缺。

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當中約有5成是技術專才職位，例如程式員、數據分析師和雲端建築師等。而業務發展職位，如項目管理、業務拓展或市場營銷等亦佔約3成。此外，也有提供數碼娛樂、電競，或用戶介面及用戶體驗（UI/UX）設計的工種，並設有部分兼職和實習職位，為準畢業生及年輕人提供各式各樣的就業機會。

數碼港公眾使命總監陳思源表示，新冠肺炎雖然打擊多個行業，但同時促成企業加快數碼轉型，例如改為網上銷售運作，增加使用雲端技術及視像會議。在疫情期間，部分初創公司的項目需求增加，如推出流動探熱機械人、利用大數據製作手機應用程式，協助市民搜購口罩等防疫用品，加上近年虛擬銀行、虛擬保險的出現，成功在逆市中轉危為機。

▲ 數碼港公眾使命總監陳思源指，新冠肺炎雖然打擊多個行業，但同時促成企業加快數碼轉型，加上近年虛擬銀行、虛擬保險的出現，成功在逆市中轉危為機。（受訪者提供圖片）

涉業務拓展 吸商科設計人才

是次活動為全港首個公開的虛擬互動招聘博覽，由於綫上形式進行較傳統的多元化，相對上限制也比較少，參與公司亦可彈性配合，深受僱主歡迎。而是次參與招聘的企業，不少都與金融科技有關，例如AWS、獲發虛擬銀行牌照的WeLab、從事虛擬保險的Bowtie等。去年達2,600入場人次，冀是次的虛擬招聘人數相若，甚至吸引更多年輕人。他又指，「過往，初創企業側重於招攬技術人才，但隨着發展漸趨成熟，其人才需求已擴展至業務拓展層面，將吸納更多具商科甚至設計背景的人才。」

數碼港電競及青年組高級經理梁德明表示，求職者足不出戶已可進入平台，只需點擊虛擬平台的不同位置，即可穿梭博覽不同的攤位，恍如置身現場。網上平台除了提供招聘時間表和創科升學就業資訊外，亦設有即時互動聊天室，求職者可與僱主透過文字、語音或視像形式即時對話。

▲ 數碼港電競及青年組高級經理梁德明指，求職者應善用網絡優勢，充分預備個人資料，亦應注意個人社交禮儀。（受訪者提供圖片）

此外，活動同時安排約50個職業論壇及招聘講座，讓求職者加深了解行內招聘趨勢。而數碼港更夥拍6間人力資源公司，為求職者提供有關撰寫履歷、求職方向等就業相關的建議。

梁德明提醒求職者應善用網絡優勢，充分預備個人資料，亦應靈活多變地自我介紹，例如上載影片履歷，讓企業更了解自己的背景資料。此外，求職者宜注意社交禮儀，「不要以為在網絡世界，就毋須理會社交禮儀的重要性。」

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記者：施雯雯