  • 25°C
香港時間 : 2020325日 (三) 13:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

數碼港首辦虛擬招聘博覽　疫情無阻創科業求才

科技 12:45 2020/03/25

分享：

受疫情影響，數碼港決定將今年的招聘博覽改以網上形式進行，吸引超過120間大型企業及初創公司參與。

新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊本港經濟活動，各行各業均受嚴重打擊。不少企業甚至停止招聘，又或裁員減薪，為應屆大學畢業生就業帶來挑戰。然而創科行業求才若渴，數碼港決定將今年的招聘博覽首次移師網上，以虛擬互動形式進行，並於下周五、六（4月3及4日）舉行，合共提供超過700個職位空缺，涵蓋技術專才、業務拓展及設計等職位。

是次虛擬招聘博覽參與的公司及職位空缺較去年多，逆市打破往年紀錄，吸引逾120間大型企業及初創參與招聘，合共提供超過700個職位空缺。

【新冠肺炎】富衞藉ZOOM舉行綫上直播啟動禮　數百名員工參與

當中約有5成是技術專才職位，例如程式員、數據分析師和雲端建築師等。而業務發展職位，如項目管理、業務拓展或市場營銷等亦佔約3成。此外，也有提供數碼娛樂、電競，或用戶介面及用戶體驗（UI/UX）設計的工種，並設有部分兼職和實習職位，為準畢業生及年輕人提供各式各樣的就業機會。

數碼港公眾使命總監陳思源表示，新冠肺炎雖然打擊多個行業，但同時促成企業加快數碼轉型，例如改為網上銷售運作，增加使用雲端技術及視像會議。在疫情期間，部分初創公司的項目需求增加，如推出流動探熱機械人、利用大數據製作手機應用程式，協助市民搜購口罩等防疫用品，加上近年虛擬銀行、虛擬保險的出現，成功在逆市中轉危為機。

數碼港公眾使命總監陳思源指，新冠肺炎雖然打擊多個行業，但同時促成企業加快數碼轉型，加上近年虛擬銀行、虛擬保險的出現，成功在逆市中轉危為機。（受訪者提供圖片）

涉業務拓展　吸商科設計人才

是次活動為全港首個公開的虛擬互動招聘博覽，由於綫上形式進行較傳統的多元化，相對上限制也比較少，參與公司亦可彈性配合，深受僱主歡迎。而是次參與招聘的企業，不少都與金融科技有關，例如AWS、獲發虛擬銀行牌照的WeLab、從事虛擬保險的Bowtie等。去年達2,600入場人次，冀是次的虛擬招聘人數相若，甚至吸引更多年輕人。他又指，「過往，初創企業側重於招攬技術人才，但隨着發展漸趨成熟，其人才需求已擴展至業務拓展層面，將吸納更多具商科甚至設計背景的人才。」

數碼港電競及青年組高級經理梁德明表示，求職者足不出戶已可進入平台，只需點擊虛擬平台的不同位置，即可穿梭博覽不同的攤位，恍如置身現場。網上平台除了提供招聘時間表和創科升學就業資訊外，亦設有即時互動聊天室，求職者可與僱主透過文字、語音或視像形式即時對話。

數碼港電競及青年組高級經理梁德明指，求職者應善用網絡優勢，充分預備個人資料，亦應注意個人社交禮儀。（受訪者提供圖片）

此外，活動同時安排約50個職業論壇及招聘講座，讓求職者加深了解行內招聘趨勢。而數碼港更夥拍6間人力資源公司，為求職者提供有關撰寫履歷、求職方向等就業相關的建議。

梁德明提醒求職者應善用網絡優勢，充分預備個人資料，亦應靈活多變地自我介紹，例如上載影片履歷，讓企業更了解自己的背景資料。此外，求職者宜注意社交禮儀，「不要以為在網絡世界，就毋須理會社交禮儀的重要性。」

【新冠肺炎】企業綫上面試　HR顧問：應徵者宜慣望鏡頭

記者：施雯雯

相關文章

【新冠肺炎】富衞藉ZOOM舉行綫上直播啟動禮　數百名員工參與
2020/03/24
【新冠肺炎】富衞藉ZOOM舉行綫上直播啟動禮　數百名員工參與
【新冠肺炎】Google推綫上疫情資訊網站　整合全球權威信息來源
2020/03/23
【新冠肺炎】Google推綫上疫情資訊網站　整合全球權威信息來源
【倫敦封城】提供綫上學習資源　劍橋免費開放教科書閱讀
2020/03/20
【倫敦封城】提供綫上學習資源　劍橋免費開放教科書閱讀
【新冠肺炎】微軟宣布　Build 2020開發者大會改作線上舉行
2020/03/13
【新冠肺炎】微軟宣布　Build 2020開發者大會改作線上舉行
【新冠肺炎】企業綫上面試　HR顧問：應徵者宜慣望鏡頭
2020/03/06
【新冠肺炎】企業綫上面試　HR顧問：應徵者宜慣望鏡頭
就業 裁員 疫情 升學就業 數碼轉型 市場營銷 雲端 虛擬銀行 行業 人力資源

上一篇文章

Zoom視像應用疫市跑出　成新世代潮流玩意

下一篇文章

【新冠肺炎】檢測裝置無處不在　南韓控制疫情心得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子手帶隔離】家族遊長洲惹播毒疑雲　一文看清如何分辨！
【電子手帶隔離】家族遊長洲惹播毒疑雲　一文看清如何分辨！
全球手機處理器出貨排名　三星超越蘋果佔前三
全球手機處理器出貨排名　三星超越蘋果佔前三
【意大利疫情】Pornhub免費開通premium帳號　助意大利抗疫
【意大利疫情】Pornhub免費開通premium帳號　助意大利抗疫
【Telegram N號房】南韓TG群傳性虐待片　高達26萬人觀看
【Telegram N號房】南韓TG群傳性虐待片　高達26萬人觀看
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【新冠肺炎】富衞藉ZOOM舉行綫上直播啟動禮　數百名員工參與
【新冠肺炎】富衞藉ZOOM舉行綫上直播啟動禮　數百名員工參與