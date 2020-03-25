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【新冠肺炎】英國利用手機數據　監察疫情期間人流動向

科技 11:51 2020/03/25

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新冠肺炎疫情肆虐全球，英國政府正尋求電訊商的協助，希望透過收集流動數據使用模式，監察疫情期間的人流動向。

新冠肺炎疫情肆虐全球，英國確診人數持續急升。為預防疫情進一步擴散，最近就有報道指當地政府正尋求電訊商的協助，希望透過收集流動數據使用模式，監察疫情期間的人流動向。

據英國傳媒報道，英國電訊商 BT 旗下的流動網絡 EE，還有另一電訊商 O2 均確認收到政府的要求，提供用戶使用流動數據的相關資料，以制定打擊新冠肺炎傳播的策略。

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BT 發言人表示，公司正與政府當局展開磋商，希望在不同範疇上協助國家公共醫療衛生系統，當中包括用戶的流動數據使用模式。但BT和O2強調將會小心處理用戶私隱，而且不會容許政府個別追蹤特定用戶。O2又表示，政府只能夠接觸到廣泛用戶的流動方向，而不可以追溯到個人的數據資料。而且電訊商交予政府的數據並非實時更新，而是將延遲12至24小時。

另一方面，台灣政府亦有透過手機位置追蹤設定電子圍欄，又會每日兩次進行例行檢查，以確定人們有否違反隔離令。一旦強制檢疫的人士離開住所範圍，警方和有關當局就會即時收到通知，並且會在15分鐘內聯絡相關人士或上門拜訪。

反觀現時本港所使用的電子手帶，最近頻頻傳出有檢疫人士佩戴電子手帶外出用膳的事件，令外界質疑電子手帶的監察作用形同虛設。

責任編輯：施雯雯

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