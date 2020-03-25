【新冠肺炎】越南擬暫停大米出口　今年兩月曾輸出89.5萬噸大米

據《越南之聲》和多間越南媒體報導，越南海關總署（GDVC）於昨(24日)表示，已指示當地海關機構從當天零時起開始暫停出口大米。GDVC解釋，這是總理於河內舉行的會議上提及過的措施，落實暫停出口大米是為了在新型冠狀病毒（COVID-19）爆發的情況下，確保國家糧食安全。

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根據工業和貿易部的數據，越南在今年的前兩個月向海外運送了89.5萬噸大米，價值4.1億美元，比去年同期增長了27％，價值增長了32.6％。去年，越南大米出口總值達28.1億美元。

不過，據路透社指，越南食品協會副主席哈南（Do Ha Nam）於同一日表示，越南將繼續在冠狀病毒蔓延的情況下出口大米，並指「我剛剛從政府最高領導人那裡，得到了可以繼續出口的消息」，惟這與當地海關官員和媒體報導的聲明有所抵觸。

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