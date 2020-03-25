【業績】一文看清企業業績 都市麗人轉蝕近13億（3月25日）

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【藍籌業績】瑞聲去年少賺4成不派末期息午後穿40元 全年派息減逾7 成
港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為3月25日（周二）公布的企業業績：
都市麗人
都市麗人(02298)公布去年全年業績由盈轉虧。公司虧損錄12.98億元，2018年同期錄3.78億元純利。每股虧損錄57.76仙，不派末期息。
期內，收入按年跌20％至40.8億元。
公告及通告 - 末期業績
中國建築國際
中國建築國際(03311)公布去年全年業績，純利按年增20.3%至54.1億元。每股盈利1.07港元，派末期息16港仙，連中期股息16港仙，全年派32港仙。
期內，收入按年增10.9%至616.7億元。
公告及通告 - 末期業績
瑞聲科技
瑞聲科技（02018）公布去年全年業績，純利按年跌14％至22.2億元（人民幣，下同），不派末期息，全年派股息每股0.40港元。
期內，收入按年跌1.4%至178.8億元。聲學業務收入跌5.8%至81.7億元；光學業務收入升94%至10.7億元。
公告及通告 - 末期業績
SOHO中國
SOHO中國 （00410） 去年純利增7.9%至13.3億元（人民幣，下同），每股盈利0.26元，不派末期息，2018年則派0.03元。早前SOHO中國擬被私有化，股價曾抽升至4.8元，但近日已有所回落，今日中午收市報3.57元，升4.1%。
期內，收入按年增7.3%至18.47億元人民幣。
中糧包裝
中糧包裝(00906)公布，純利按年增18.4%至3.02億元，每股盈利0.26分，派末期息6.4仙，連中期息8港仙，全年派14.4港仙。
期內，收入按年增10.6%至72.8億元。
公告及通告 - 末期業績
永達汽車服務
永達汽車服務(03669)公布去年全年業績，純利按年17.5%至14.72億元，每股盈利0.80分，不派末期息。
期內，收入按年增13.3%至627億元。
公告及通告 - 末期業績
大新金融
大新金融（00440）公布去年全年業績，純利按年下跌10.8%至17億元。派末期息1.08港元。每股盈利5.28元，按年跌7.7%。
期內，淨利息收入按年下跌2.1%至41.3億元；淨服務費及佣金收入11.4億元，按年跌1.3%。
金川國際
金川國際 （02362） 公布，純利按年跌87%至874萬美元（約6821萬港元）。每股盈利0.07美仙，派末期息0.1港仙。
期內，收入按年跌10.9%至12.5億美元（約97億港元）。
公告及通告 - 末期業績
四川能投發展
四川能投發展 （01713） 公布去年全年業績，純利按年增4.2%至1.76億元人民幣，每股盈利0.16元。派末期息0.1元。
期內，收入按年增21.7%至24.7億元人民幣。
公告及通告 - 末期業績
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