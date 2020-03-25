【業績】一文看清企業業績 海底撈多賺43%至23.4億元（3月25日）

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為3月25日（周二）公布的企業業績：

海底撈

海底撈（06862）公布全年業績，去年純利升43.4%至23.4億元人民幣（下同），收入漲 56.5%至265.6億元，每股盈利0.44元，派末期股息每股0.15港元。

公告及通告 - 末期業績

明輝國際

明輝國際（03828）去年純利跌2.3%至9790萬元，派末期股息1.5仙，全年派息4.5仙。

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潼關黃金

潼關黃金（00304）去年虧損擴闊至7773萬元，不派息。

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保利達資產

保利達資產（00208）去年純利跌56%至7.07億元；撇除除稅後合營企業的投資物業之重估收益及物業發展項目權益之公允價值變動，純利減少68%至4.47億元。每股盈利為15.93仙，末期股息為6仙，全年股息每股為7.3仙。

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統一企業中國

統一企業中國（00220）公布去年全年業績，純利按年增32.6％至13.7億元（人民幣，下同）。每股盈利31.63分，末期息派31.63分。

期內，收入按年增11%至220億元，毛利率按年增2.5個百分點至36.0%。

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交銀國際

交銀國際(03329)公布去年全年業績，純利按年增22.8%至5億元。每股盈利18港仙，末期息派9港仙，與去年持平。

期內，收入按年增5.8％至15.7億元。

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中國人壽

中人壽（02628）公布去年全年業績，純利按年增4.11倍至582億元（人民幣，下同）。末期息派0.73元，每股盈利2.05元。

期內，收入按年增5.8%至5670億元人民幣。

國壽去年純利增4.3倍 預告將進行融資

中海油

中海油（00883）公布去年全年業績，純利按年增15.9%至6104.5萬元人民幣。每股盈利1.37分，末期息派45港仙，連中期息33港仙，全年派78港仙。

期內，收入按年增2.4%至2332億元人民幣，當中油氣銷售收入按年增5.7%至1971.1億元人民幣。

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連達科技

連達科技（00889）公布去年全年業績，純利按年下跌63.2％至1764萬元。每股盈利5.5港仙，末期息派2港仙。

期內，收入按年下跌9％至2.84億元。

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中國金茂

中國金茂（00817）公布去年全年業績，純利按年23.8%至64.5億元人民幣。每股盈利55.38分。派末期息11港仙，連中期息12港仙，全年派23港仙。

期內，收入按年升12％至433.5億元。

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都市麗人

都市麗人(02298)公布去年全年業績由盈轉虧。公司虧損錄12.98億元，2018年同期錄3.78億元純利。每股虧損錄57.76仙，不派末期息。

期內，收入按年跌20％至40.8億元。

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中國建築國際

中國建築國際(03311)公布去年全年業績，純利按年增20.3%至54.1億元。每股盈利1.07港元，派末期息16港仙，連中期股息16港仙，全年派32港仙。

期內，收入按年增10.9%至616.7億元。

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瑞聲科技

瑞聲科技（02018）公布去年全年業績，純利按年跌14％至22.2億元（人民幣，下同），不派末期息，全年派股息每股0.40港元。

期內，收入按年跌1.4%至178.8億元。聲學業務收入跌5.8%至81.7億元；光學業務收入升94%至10.7億元。

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SOHO中國

SOHO中國 （00410） 去年純利增7.9%至13.3億元（人民幣，下同），每股盈利0.26元，不派末期息，2018年則派0.03元。早前SOHO中國擬被私有化，股價曾抽升至4.8元，但近日已有所回落，今日中午收市報3.57元，升4.1%。

期內，收入按年增7.3%至18.47億元人民幣。

SOHO中國去年多賺8% 不派息

中糧包裝

中糧包裝(00906)公布，純利按年增18.4%至3.02億元，每股盈利0.26分，派末期息6.4仙，連中期息8港仙，全年派14.4港仙。

期內，收入按年增10.6%至72.8億元。

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永達汽車服務

永達汽車服務(03669)公布去年全年業績，純利按年17.5%至14.72億元，每股盈利0.80分，不派末期息。

期內，收入按年增13.3%至627億元。

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大新金融

大新金融（00440）公布去年全年業績，純利按年下跌10.8%至17億元。派末期息1.08港元。每股盈利5.28元，按年跌7.7%。

期內，淨利息收入按年下跌2.1%至41.3億元；淨服務費及佣金收入11.4億元，按年跌1.3%。

大新純利倒退一成 「對今年前景極為審慎」

金川國際

金川國際 （02362） 公布，純利按年跌87%至874萬美元（約6821萬港元）。每股盈利0.07美仙，派末期息0.1港仙。

期內，收入按年跌10.9%至12.5億美元（約97億港元）。

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四川能投發展

四川能投發展 （01713） 公布去年全年業績，純利按年增4.2%至1.76億元人民幣，每股盈利0.16元。派末期息0.1元。

期內，收入按年增21.7%至24.7億元人民幣。

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