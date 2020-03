英國新令禁業主迫遷 租戶「奉旨」群起拒交租

▲ 英國政府下令禁止業主迫走租戶,大批商戶善用政令,拒絕交租。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐,香港政府擬推禁酒令,但未作補償,酒吧業界群情洶湧。惟在英國,類似政策則有較多配套,下令商鋪停業之餘,並頒臨時令,禁止業主迫遷或中斷租約,大批租戶計劃以此作擋箭牌,集體拒絕交租。

疫情下,英國政府採取史無前例措施保護商店,避免出現廣泛執笠大裁員,除代僱主支付8成薪金支出,亦下令禁止業主迫遷未能交租的租戶,為時3個月,租金要在之後補回。

周三是英國多間大型商業機構繳納季度租金日子,連鎖快餐店Burger King英國分支行政總裁默多克(Alasdair Murdoch)事先張揚,高調表明不會交租。

默多克接受英國廣播公司(BBC)訪問,表示要預留現金,優先用於支付員工薪水,直至集團在4月底收到英國政府的相關補貼。

拒絕交租的不僅Burger King,大批餐廳都打算盡用英國政府規例,日式連鎖餐廳Yo! Sushi行政總裁Richard Hodgson稱,這不是選擇,而是基本的經濟學(not really a choice. It's just a basic piece of economics)。

不過,政府容許租戶不交租,無疑是將風險轉移至業主身上,令人擔心業主本身會否因此出現債務違約,業主組織已去信政府反映有關問題。與此同時,英國政府亦已要求銀行界,盡量以包容態度支援業主。

責任編輯:林建忠