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【英國疫情】新令禁業主迫遷 租戶「奉旨」群起拒交租

環球經濟金融 19:38 2020/03/26

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英國政府下令禁止業主迫走租戶，大批商戶善用政令，拒絕交租。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，香港政府擬推禁酒令，但未作補償，酒吧業界群情洶湧。惟在英國，類似政策則有較多配套，下令商鋪停業之餘，並頒臨時令，禁止業主迫遷或中斷租約，大批租戶計劃以此作擋箭牌，集體拒絕交租。

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疫情下，英國政府採取史無前例措施保護商店，避免出現廣泛執笠大裁員，除代僱主支付8成薪金支出，亦下令禁止業主迫遷未能交租的租戶，為時3個月，租金要在之後補回。

周三是英國多間大型商業機構繳納季度租金日子，連鎖快餐店Burger King英國分支行政總裁默多克（Alasdair Murdoch）事先張揚，高調表明不會交租。

默多克接受英國廣播公司（BBC）訪問，表示要預留現金，優先用於支付員工薪水，直至集團在4月底收到英國政府的相關補貼。

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拒絕交租的不僅Burger King，大批餐廳都打算盡用英國政府規例，日式連鎖餐廳Yo！ Sushi行政總裁Richard Hodgson稱，這不是選擇，而是基本的經濟學（not really a choice. It's just a basic piece of economics）。

不過，政府容許租戶不交租，無疑是將風險轉移至業主身上，令人擔心業主本身會否因此出現債務違約，業主組織已去信政府反映有關問題。與此同時，英國政府亦已要求銀行界，盡量以包容態度支援業主。

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責任編輯：林建忠

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