【新冠肺炎】Microsoft創辦人Bill Gates指　美國封關為時已晚

Microsoft創辦人Bill Gates於周二表示,美國因面對新冠肺炎大流行疫情反應不夠快,已錯過了最佳的封關/封閉時間。

Bill Gates於TED的網上節目指出,當12月時新冠肺炎疫情在中國擴散,1月時大家就應該要開始準備面對疫情。他說「美國已錯過機會去控制新冠肺炎疫情」(The U.S. is past this opportunity to control (COVID-19) without shutdown)、「我們面對疫情反應不夠快,無法避免封關」。(We did not act fast enough to have an ability to avoid the shutdown.)

Bill Gates在周二亦承認,如果進行自我封閉,將會對國內經濟造成沉重打擊,然而在這個決定次中,是沒有中間點,他亦建議應封關/封閉10周。

「這很難讓大眾如常到餐廳用餐、買房、去無視角落裡那堆屍體,我們(公司)告訴你要如常工作,令國家GDP有所增長才是關鍵,這些都都是很難去實行。」。又指,應讓大眾知道他們現在如常活動,亦正是傳播病毒。

美國各地政府當局早前為減緩有病毒傳播。已建議或指示居民留在家中。當中加州、紐約市和華盛頓的地方政府均下令暫停所有非必要業務。

