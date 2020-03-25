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【新冠肺炎】Microsoft創辦人Bill Gates指　美國封關為時已晚

環球政經 14:06 2020/03/25

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Microsoft創辦人Bill Gates於周二表示，美國因面對新冠肺炎大流行疫情反應不夠快，已錯過了最佳的封關／封閉時間。

Bill Gates於TED的網上節目指出，當12月時新冠肺炎疫情在中國擴散，1月時大家就應該要開始準備面對疫情。他說「美國已錯過機會去控制新冠肺炎疫情」（The U.S. is past this opportunity to control (COVID-19) without shutdown）、「我們面對疫情反應不夠快，無法避免封關」。（We did not act fast enough to have an ability to avoid the shutdown.）

相關文章：BillGates：若做好檢疫及封閉措施　可於10周內降至最低水平

相關文章：【新冠肺炎】鑽石公主號清艙後　新冠病毒仍存活17天

Bill Gates在周二亦承認，如果進行自我封閉，將會對國內經濟造成沉重打擊，然而在這個決定次中，是沒有中間點，他亦建議應封關／封閉10周。

「這很難讓大眾如常到餐廳用餐、買房、去無視角落裡那堆屍體，我們（公司）告訴你要如常工作，令國家GDP有所增長才是關鍵，這些都都是很難去實行。」。又指，應讓大眾知道他們現在如常活動，亦正是傳播病毒。

美國各地政府當局早前為減緩有病毒傳播。已建議或指示居民留在家中。當中加州、紐約市和華盛頓的地方政府均下令暫停所有非必要業務。

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武漢肺炎 新冠肺炎 疫情 經濟

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