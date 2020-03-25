  • 23°C
香港時間 : 2020325日 (三) 12:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】哈佛校長夫婦確診 感染途徑未明

環球社會熱點 11:20 2020/03/25

分享：

美國哈佛大學校長巴科夫婦亦宣布確診新冠肺炎，2人確診前一直在家工作，感染途徑暫時未明，目前正於家中進行隔離。

新冠肺炎疫情嚴峻，美國增至接近5.5萬人確診。美國哈佛大學（Harvard University）的校長巴科（Lawrence Bacow）夫婦亦宣布確診新冠肺炎，2人確診前一直在家工作，感染途徑暫時未明，目前正於家中進行隔離。

【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機

【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享）

美國已有近5.5萬人確診新冠肺炎，紐約州成為該國疫情重災區，而馬薩諸塞州共有逾1100人確診。美國有綫新聞網絡（CNN）報道，位於麻省的哈佛大學宣布，校長巴科與其妻阿德爾（Adele Fleet Bacow）都確診新冠肺炎。

巴科於聲明中表示，他與妻子由周日（22日）開始出現咳嗽、發燒及肌肉酸痛等症狀，於周一（23日）聯絡醫生及進行病毒檢測，翌日得悉2人的結果同時呈陽性反應。

【美國疫情】中美文宣戰？ 白宮促官員統一口徑反擊中國

【美國疫情】德州床位不足 停止墮胎服務 

新冠肺炎疫情加劇後，哈佛於本月初宣布改爲網上授課，並要求學生離開校園宿舍。巴科表示，他與妻子自本月14日開始在家工作，最近接觸的人亦遠遠少於平時，因此感染途徑暫時未明。

他又表示，與妻子將在家中隔離14日，又讚揚他擁有1隊出色的工作團隊，將於自己隔離期間肩負重任。

【美國疫情分析】經濟重要過人命？ 恐非特朗普獨有看法（訂戶專享）

【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言

相關文章

【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機
今日
【美國疫情】紐約轟「華府要2.6萬人死」極缺呼吸機
【印度疫情】全境封鎖21天 違反宵禁令監禁兩年
今日
【印度疫情】全境封鎖21天 違反宵禁令監禁兩年
【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享）
今日
【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享）
新加坡「半封城」 戲院酒吧周五起停業
2020/03/24
新加坡「半封城」 戲院酒吧周五起停業
【東京奧運】安倍提議延期一年 獲奧委會主席同意
2020/03/24
【東京奧運】安倍提議延期一年 獲奧委會主席同意
傳染病 疫情 大學 哈佛大學 美國 馬薩諸塞 冠狀病毒 肺炎 發燒 咳嗽

上一篇文章

【美國疫情】航母3水手中招 美國軍艦出航時首現確診

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【美國疫情分佈圖】5位數增速直逼意大利 1億人禁足
【美國疫情分佈圖】5位數增速直逼意大利 1億人禁足
【歐洲疫情分佈圖】西班牙4000醫護確診 英國封城3周
【歐洲疫情分佈圖】西班牙4000醫護確診 英國封城3周
新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月25日 時間11:00）
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【意大利疫情】已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰
【意大利疫情】已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰