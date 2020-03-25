【美國疫情】哈佛校長夫婦確診 感染途徑未明

▲ 美國哈佛大學校長巴科夫婦亦宣布確診新冠肺炎，2人確診前一直在家工作，感染途徑暫時未明，目前正於家中進行隔離。

新冠肺炎疫情嚴峻，美國增至接近5.5萬人確診。美國哈佛大學（Harvard University）的校長巴科（Lawrence Bacow）夫婦亦宣布確診新冠肺炎，2人確診前一直在家工作，感染途徑暫時未明，目前正於家中進行隔離。

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美國已有近5.5萬人確診新冠肺炎，紐約州成為該國疫情重災區，而馬薩諸塞州共有逾1100人確診。美國有綫新聞網絡（CNN）報道，位於麻省的哈佛大學宣布，校長巴科與其妻阿德爾（Adele Fleet Bacow）都確診新冠肺炎。

巴科於聲明中表示，他與妻子由周日（22日）開始出現咳嗽、發燒及肌肉酸痛等症狀，於周一（23日）聯絡醫生及進行病毒檢測，翌日得悉2人的結果同時呈陽性反應。

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新冠肺炎疫情加劇後，哈佛於本月初宣布改爲網上授課，並要求學生離開校園宿舍。巴科表示，他與妻子自本月14日開始在家工作，最近接觸的人亦遠遠少於平時，因此感染途徑暫時未明。

他又表示，與妻子將在家中隔離14日，又讚揚他擁有1隊出色的工作團隊，將於自己隔離期間肩負重任。

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