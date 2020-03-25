▲ 【美國疫情】航母3水手中招 美國軍艦出航時首現確診

美國疫情蔓延，首次在出航執行任務的美國軍艦發現確診病例。美國海軍指，在部署於太平洋的航空母艦「羅斯福號」上，發現3宗新冠肺炎。3名確診水手下船接受隔離，與他們接觸過的人也正被隔離，稍後下船。船上約有5000名海軍官兵，水手的生活空間有限，在艙房內只有單人床位。

美國海軍作戰部長吉爾代上將（Michael Gilday）透露，有些水手體溫很高，而且身體酸痛，但其病徵未嚴重到要住院治療。

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吉爾代指，該船最近的停靠港口是越南峴港，約在15天前，但要與特定訪問地聯繫起來比較困難，因飛機一直飛來飛去；當他們返回越南時，已加強了對船員的醫療檢查。

吉爾代補充，當時越南有16宗確診，所有病例都在河內隔離，距離峴港約500英里（805公里）。目前在全球海域還有近100艘船執行任務，佔海軍的3分1。

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美國海軍部代理部長的莫德利（Thomas Modly）指出，截至周二（25日），與海軍有關的確診病例共有86宗，包括57名軍人、13名公民、11名家屬和5名承包商。

莫德利強調，即使發現確診病例，美軍也有能力維持船艦在海上執勤；海軍仍戒備中，船艦在航行、戰機在飛、訓練也進行中，保衛美國及盟國夥伴的利益。

美國第7艦隊上周六（21日）表示，海軍的醫學小組及研究中心成員已登上數艘在太平洋上的艦艇，為「美利堅號」（USS America）、「羅斯福號」及第7艦隊旗艦「藍嶺號」（USS Blue Ridge）的船員檢疫。

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