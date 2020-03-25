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孫正義增持軟銀集團涉逾千億日圓　加碼質押60萬股

金融經濟 11:27 2020/03/25

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孫正義在軟銀的持股比例增至26.9%。

外電報導，阿里巴巴 （09988） 大股東、日本財團軟銀集團（Softbank）獲創始人兼首席執行官孫正義增持，其持股比例由25.5%升至26.9%，以軟銀現時股價推算，增持股票價值逾1187億日圓（相當於近83億港元）。另外，他亦向貸款人額外承諾抵押60萬股軟銀集團股票，約佔其所持股份的0.3%。這意味着，他現在將自己所持38.6%的股份質押給包括瑞銀集團和野村在內的銀行，是2013年水平的三倍多。

【阿里巴巴股價】軟銀擬售140億美元阿里巴巴股份　股價狂升兩成、阿里保不失

據披露，孫正義還抵押給Son Equities 3000萬股股份，約佔他所持股份的5%。據美國媒體彙編的數據，Son Equities投資於遊戲公司GungHo Online Entertainment，後者由孫正義最小的弟弟孫泰藏（Taizo Son）創立，亦是手機遊戲《Puzzle and Dragon》的公司。

孫正義近年由於投資WeWork及Ulber等失利，令投資者對軟銀的策略感到擔憂。

消息透露，孫正義研究了將軟銀私有化的嘗試，並與Elliott Management和阿布扎比主權財富基金Mubadala等投資者進行了討論。但他最終決定，出售資產以償還債務和股票回購的計劃。

軟銀提回購撐股價

軟銀旗下的願景基金，投資了WeWork到Oyo Hotels等目前仍無利可圖的初創企業，令投資者感到擔憂。而包括晶片製造商ARM在內的其他資產沒有上市，難以迅速變現，在環球股市大跌下，軟銀的投資者開始感憂慮。

軟銀股價自2月12日以來已重挫34%，有傳孫正義計劃出售價值約140億美元的阿里巴巴股份。不過有分析師認為，出售資產規模可能會增加。

相關文章︰

【軟銀沽阿里巴巴】軟銀投資眾多　為何偏偏要出售阿里巴巴股份？

軟銀沽千億阿里巴巴買滴滴出行？　傳加碼投23億

 

香港股票 股票 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 WeWork Softbank

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