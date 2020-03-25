廉署起訴港交所前高層楊金隆、顧問林楚華　涉嫌在上市申請貪污及公職人員行為失當

▲ 廉署起訴港交所前高層及顧問涉嫌就上市申請貪污及公職人員行為失當

廉署和證監會去年啟動「寒山行動」，拘捕一名港交所前高層。廉政公署今早正式落案起訴港交所首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆，以及一名上市顧問林楚華，控告他們涉嫌就數間上市公司的上市申請，貪污賄賂及公職人員行為失當，涉款共915萬元。



兩名被告包括：楊金隆，43歲，港交所上市部首次公開招股審查組前聯席主管，被控兩罪名，即一項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條；以及一項公職人員行為失當，違反普通法；

林楚華，60歲，上市顧問，被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條。



兩名被告將於今日早上被帶被往西九龍裁判法院應訊。



楊金隆於案發時是其中一名負責監督港交所上市部首次公開招股審查組工作的聯席主管，該組共有兩名聯席主管。楊金隆負責審閱首次公開招股申請，以確保申請符合《上市規則》及《公司條例》的要求。他亦會在提交該等首次公開招股申請予上市委員會或創業板上市審批小組審議前，同意有關批准或拒絕的建議。



林楚華職責是向有意提出首次公開招股申請的公司提供建議和協助。



該項公職人員行為失當控罪指，楊金隆涉嫌於2017年6月20日至2019年4月30日期間，身為公職人員，即港交所上市部首次公開招股審查組聯席主管，於履行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出失當行為。



楊金隆涉嫌對港交所隱瞞或沒有向港交所申報或披露，林楚華把合共915萬元的款項轉賬予楊金隆的妻子。

涉及創板股份申酉上市



楊金隆又涉嫌於處理及審閱多項林楚華參與的首次公開招股申請時，沒有申報利益衝突情況；以及沒有避免參與該等首次公開招股申請的討論及決策過程。



其中一項貪污控罪指，楊金隆涉嫌於或大約於2017年12月21日，無合法權限或合理辯解而從林楚華接受200萬元的款項，作為傾向於或保持傾向於優待申酉控股 （08377） 的首次公開招股申請的誘因或報酬。



另一項貪污控罪指，林楚華涉嫌於2017年12月21日，以相同目的向楊金隆提供上述200萬元。



廉署接獲證監會轉介的貪污投訴而展開調查。證監會及港交所在廉署調查案件期間提供協助。

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