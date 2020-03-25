反擊「中國病毒」　中國駐法大使館稱疫情是「特朗普大流行」

中國外交部發言人趙立堅近日稱新冠病毒源於美國，引發中美雙方就疫情源頭大打輿論戰。中國駐法國大使館周一(23日）亦加入戰場，暗指美國是疫情始作俑者，稱新冠肺炎是「特朗普大流行」（Trumpandemic）。

中國駐法國大使館周一在Twitter轉發由官媒中國環球電視網（CGTN）法文網站發表、題為《評論：美國應對2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情回答三個問題》的文章，質問美國是否曾試圖將新冠肺炎隱藏在流感統計；指出美國最大生化武器研究中心被關閉後，美國出現了一系列肺炎或類似病例；以及質疑美國高級官員向公眾保證國內疫情可控，卻在股市下跌之前就出售大量股票。

此外，在另外一些帖文中，大使館引述澳洲總理莫里森早前稱該國大多數境外輸入病例源自美國；又附上美國媒體《野獸日報》（Daily Beast）質疑美國政府抗疫不力的文章，寫道「看一下有關白宮通過採取骯髒的戰術以轉移對特朗普大流行（Trumpandemic）的批評」。

雖然中國駐美大使崔天凱早前已出面撲火，形容趙立堅言論瘋狂，與之撇清關係，不過這場外交風波並未平息之餘，甚至有擴大之勢。除了美國總統特朗普一度將疫情稱為「中國病毒」（Chinese Virus），國務院亦指責中方刻意隱瞞疫情、散播假資訊，與中國外交部發言人華春瑩在Twitter上唇槍舌劍。