【航空告急】國泰見海嘯後新低反彈逾7%　內航升幅反收窄

▲ 【航空告急】國泰見海嘯後新低反彈午後升幅擴大逾8% 內航升幅反收窄

外圍航空股急彈後，香港上市的航空股股價跟隨，國泰航空 （00293） 昨日跌至2008年金融海嘯後新低之後，今日急彈，午復升幅擴大，全日收8.43元，升逾7%。

三大內地航空股今早曾升近一成，但個別午後升幅收窄，南航 （01055） 全日升8.5%，報3.32元；東航 （00670） 升6%，收2.75元及國航 （00753） 升5.4%，收5.24元。

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歐美航空股昨日隨大市急彈，美國航空狂飈35.8%；聯合航空勁升25.7%；達美勁彈21%；西南航空大升11.7%；漢莎大升14%； 法荷航集團急升13.7%；英航母公司國際航空集團反彈6.6%。

IATA （國際航空運輸協會）昨晚再更新航空界損失預測，料全球航空業今年收入將按年近腰斬，料損失收入高達2520億美元（約1.95萬億港元），較去年下滑44%，也較早前估計的1130億美元倍增。

IATA歡迎各地政府開始出手相助，但指力度有待加強。

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